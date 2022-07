Sri Lanka New PM: श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसके बाद आज सुबह दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया. उन्होंने आज कोलंबो के फ्लावर रोड स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली.Also Read - Sri Lanka Crisis: देश में दवा नहीं-खाना नहीं-नौकरी नहीं, इन बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटेगी विक्रमसिंघे सरकार? जानिए

विरोध के बीच विक्रमसिंघे ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ

रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया है और उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ली. इस बीच श्रीलंका में विरोध- प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. गोटाबाया के बाद अब लोग विक्रमसिंघे के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं. लोगों का आरोप है कि वो राजपक्षे परिवार के करीबी हैं.

प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन शुरू

विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद अब प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन भी शुरू हो चुका है. राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शनकारी डटे हुए थे. जिन्हें अब वहां से खदेड़ने का काम शुरू हो चुका है.

#WATCH | Sri Lanka: Entry to Galle Face protest site in Colombo blocked & barricaded by security personnel amid a late-night clampdown on protestors pic.twitter.com/bvALgHb5QI

