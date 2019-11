कोलंबो: श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को अंतरिम मंत्रिमंडल की नियुक्ति की, जो अगले संसदीय चुनाव तक सरकार का संचालन करेगा. मंत्रिमंडल में 16 सदस्य हैं. राष्ट्रपति के भाई महिंदा राजपक्षे (74) और चमल राजपक्षे (77), दो तमिल भाषी और एक महिला इसमें शामिल हैं.

Sri Lanka’s President Gotabaya Rajapaksa appoints the interim cabinet and gives important portfolios to his two brothers–Prime Minister Mahinda Rajapaksa and Chamal Rajapaksa.

— ANI Digital (@ani_digital) November 22, 2019