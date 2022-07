Sri Lanka Presidential Election: आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को आज नया राष्ट्रपति मिल गया. रोचक मुकाबले में रानिल विक्रमसिंघे ने 134 वोट प्राप्त किए और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं. गोटाबाया के देश छोड़कर भाग जाने के बाद रानिव विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था. उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में पहले विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा ने खुद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले उन्होंने उम्मीदवारी वापस ले ली थी.Also Read - Sri Lanka Crisis: श्रीलंका संकट से समाधान की ओर या चुनौतियाँ अभी बाकी हैं? जानिए Geopolitical Major (Retd.) Amit Bansal से

जीत के बाद श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे कोलंबो में श्रीलंकाई संसद को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि देश बहुत मुश्किल स्थिति में है, हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं.

Ranil Wickremesinghe elected as the new President of Sri Lanka: Reuters pic.twitter.com/WGjaLPY0zj

— ANI (@ANI) July 20, 2022