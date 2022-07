कोलंबो: श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन रविवार को भी जारी हैं और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रॉनिल विक्रमसिंघे के आवासों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है. कोलंबो से इसे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी, वहीं लंच करते हुए नजर आ रहे है. कई लोग जिम करते हुए नजर आ रहे हैं.Also Read - श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे कहां हैं, अभी भी जानकारी नहीं, आवास प्रदर्शनकारियों के कब्जे में

देश में उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति फिलहाल कहां हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के निजी आवास को कल प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था.

#WATCH | Country is free of corruption, everything is peaceful. Came here to celebrate with family & children. We are all having lunch here in the Presidential palace: A local in Colombo, Sri Lanka pic.twitter.com/eauC30O6mn

— ANI (@ANI) July 10, 2022