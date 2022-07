Sri Lank: आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रधानमंत्री की कुर्सी और उनके काफिलों की सुरक्षा करते हुए रक्षाबलों के जवान नजर आ रहे हैं. वहीं नागरिकों का एक समूह भी इसकी सुरक्षा में लगा हुआ है. इन लोगों का कहना है की यह देश की संपत्ति है और वह इसे नुकसान नहीं पहुचने देंगे.Also Read - Sri Lanka Crisis: क्रिकेटर Chamika Karunaratne ने बताया- देश के आर्थिक हालात गंभीर, भारत जैसा दोस्त नहींं..

बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे बृहस्पतिवार को मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं. वह श्रीलंका में अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण अपने और अपने परिवार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच बुधवार को देश छोड़कर मालदीव चले गए थे. सूत्रों ने बताया कि राजपक्षे सऊदी एअरलाइन के विमान एसवी788 से मालदीव के लिए रवाना हुए. राजपक्षे (73) ने बुधवार को इस्तीफा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है. उन्होंने देश छोड़ने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया.

Sri Lanka | Security forces personnel guard the fleet of cars inside the premises of Sri Lankan PM office in Colombo. It was stormed by furious protestors, yesterday pic.twitter.com/MQFB4mIFUR

— ANI (@ANI) July 14, 2022