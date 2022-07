श्रीलंका में जारी संकट के बीच वहां की सुप्रीम कोर्ट ने शु्क्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है. बता दें कि हाल ही में जब श्रीलंका में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया के घर में घुस गए थे तो वह घर से भाग गए. बाद में पता चला कि गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए हैं. इस स्थिति से बचने के लिए श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे के देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी है. वे बिना कोर्ट की अनुमति के 28 जुलाई तक देश छोड़कर नहीं जा सकते.Also Read - श्रीलंका में संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर ली शपथ

Sri Lanka's Supreme Court today issued an interim order preventing former Prime Minister Mahinda Rajapaksa and former Minister Basil Rajapaksa from leaving the country without the court's permission until July 28th: Sri Lanka's DailyMirror

