आर्थिक संकट (Sri Lanka Economic Crisis) से गुजर रहे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे (Mahinda Rajapaksa Resigns) ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उधर, दूसरी बार लगे इमरजेंसी के बीच हुई हिंसक झड़प में मंगलवार को सत्ताधारी पार्टी के सांसद समेत तीन लोगों की जान चली गई. न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को हुई हिंसक झड़प में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किए जाने के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क गई है. लोगों ने राजधानी से लौट रहे राजपक्षे समर्थकों पर गुस्सा उतारा. उन्होंने उनके वाहनों को रोक लिया और कई शहरों में उन पर पर हमला किया.Also Read - आर्थिक संकट और देश में जारी इमरजेंसी के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा

#UPDATE Sri Lankan PM Mahinda Rajapaksa resigned on Monday after a day of violence saw three people including an MP killed and over 150 wounded as government supporters armed with sticks and clubs attacked protesters ▶️ https://t.co/VogflmKUso pic.twitter.com/U6rMWxmkGd

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2022