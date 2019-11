कोलंबो: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर 29 नवम्बर को भारत की यात्रा पर आयेंगे. देश के नये राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को शपथ लेने वाले राजपक्षे के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने यह घोषणा की.

External Affairs Minister Dr S Jaishankar: Sri Lankan President, Gotabhaya Rajapaksa has accepted Prime Minister Narendra Modi’s invitation to visit India on 29th November. pic.twitter.com/gXlZ1rNUGV

राष्ट्रपति राजपक्षे के मंगलवार को पदभार संभालने के कुछ घंटे बाद हुई इस बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई. साझा शांति, प्रगति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए साझेदारी संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश से उन्हें अवगत कराया गया. भारत और श्रीलंका के बीच संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे. दो दिन की यात्रा पर यहां पहुंचे जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने 29 नवम्बर को भारत आने के प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है. राजपक्षे ने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की है.

External Affairs Minister Dr S Jaishankar congratulates newly elected President of Sri Lanka, Gotabhaya Rajapaksa. The Sri Lankan President has accepted Prime Minister Narendra Modi’s invitation to visit India on 29th November. pic.twitter.com/Wrsa0bqImg

