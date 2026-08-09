न मांस, न हड्डी.... इन जीवों के पेट में मिली 'पत्थर की चक्की', कैसे पिसती थी खाना?

Dinosaurs: डायनासोर के जीवाश्म पर नए शोध में वैज्ञानिकों को इस विशाल जीव के एक अद्भुत राज का पता चला है. वैज्ञानिकों को डायनासोर के पेट में पत्थर मिले हैं. निगले गए इन पत्थरों—जिन्हें गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है—पर आधारित एक नई स्टडी से पता चलता है कि डायनासोर ने खाना पचाने का तरीका बेहद अलग था.अर्थ डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत से डायनासोर जान-बूझकर पत्थर निगलते थे. वे पत्थरों को महीनों या सालों तक अपने पेट में रहने देते थे, ताकि वे पत्थर वह काम कर सकें जो उनके नरम ऊतक (soft tissue) कभी नहीं कर पाते थे. इस खूबी ने डायनासोर को लंबे समय तक जिंदा रहने में मदद की.
कुछ डायनासोर अपने खाने को एक मजबूत मांसपेशियों वाले पेट में पीसते थे. कुछ चबाकर खाने को लुगदी बना देते थे. अन्य डायनासोर लंबी आतों में होने वाले फर्मेंटेशन से खाना पचाते थे. कुछ समूहों में भोजन के पेट तक पहुंचने से पहले ही उसे तोड़ने-फोड़ने का ज़्यादातर काम दांतों से किया जाता था. वहीं, दूसरे समूह पेट की मांसपेशियों और पीसने वाले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे.
एक अनोखा सेराटोसॉर (ceratosaur) था जिसके बड़े होने पर दांत पूरी तरह खत्म हो गए. साथ ही, वयस्क होने पर उसके पेट में काफी गोल गैस्ट्रोलिथ विकसित हो गए. ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाचन का एक तरीका छोड़कर दूसरा अपना लिया हो.
लंबे समय तक, जीवाश्म वैज्ञानिकों (paleontologists) का मानना था कि अगर डायनासोर की पसलियों के पिंजरे (ribcage) में गैस्ट्रोलिथ मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वह जानवर पौधे खाता था. हालांकि, मांस खाने वाले कई आधुनिक पक्षी भी पत्थर निगलते हैं, और यहाँ तक कि टारबोसॉरस (जो टायरानोसॉरस का बहुत ज़्यादा मांस खाने वाला रिश्तेदार था) के पेट में भी गैस्ट्रोलिथ का एक बड़ा समूह मिला था.
शोधकर्ताओं ने डायनासोर के जीवाश्म रिकॉर्ड की छानबीन शुरू की. बिना दांत वाले थेरोपोड्स में अक्सर गोल और घिसे हुए गैस्ट्रोलिथ (पेट में मौजूद पत्थर) मिलते थे. इससे पता चलता है कि उनके पेट की मांसपेशियां ‘गिज़ार्ड’ (पक्षियों का पीसने वाला पेट) की तरह काम करती थीं और भोजन को पीसने का काम करती थीं.
पक्षी और मगरमच्छ जैसे जीव आज भी ऐसा करते हैं. वे पत्थर निगलते हैं और उसे पेट में रखते हैं; यह पत्थर पेट के सिकुड़ने पर खाने को अपनी सख़्त सतह से रगड़कर पीसता रहता है. मांस के उलट, पत्थर बचा रहता है. जितना ज़्यादा वह घिसता है, उतना ही चिकना होता जाता है.
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