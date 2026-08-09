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न मांस, न हड्डी.... इन जीवों के पेट में मिली 'पत्थर की चक्की', कैसे पिसती थी खाना?

Dinosaurs: शोधकर्ताओं ने 46 प्रजातियों के 104 जीवों की जांच की और गैस्ट्रोलिथ (पेट में मिल पत्थर) के आकार, खान-पान और पेट की मांसपेशियों की मज़बूती की तुलना की.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 9, 2026, 2:49 PM IST
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टारबोसॉरस के पेट में गैस्ट्रोलिथ का एक बड़ा समूह मिला था. (photo credit, AI, for representation only)

Dinosaurs: डायनासोर के जीवाश्म पर नए शोध में वैज्ञानिकों को इस विशाल जीव के एक अद्भुत राज का पता चला है. वैज्ञानिकों को डायनासोर के पेट में पत्थर मिले हैं. निगले गए इन पत्थरोंजिन्हें गैस्ट्रोलिथ कहा जाता हैपर आधारित एक नई स्टडी से पता चलता है कि डायनासोर ने खाना पचाने का तरीका बेहद अलग था.अर्थ डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक,  बहुत से डायनासोर जान-बूझकर पत्थर निगलते थे. वे पत्थरों को महीनों या सालों तक अपने पेट में रहने देते थे, ताकि वे पत्थर वह काम कर सकें जो उनके नरम ऊतक (soft tissue) कभी नहीं कर पाते थे. इस खूबी ने डायनासोर को लंबे समय तक जिंदा रहने में मदद की.

डायनसोर के खाना पचाने के अलग-अलग तरीके

कुछ डायनासोर अपने खाने को एक मजबूत मांसपेशियों वाले पेट में पीसते थे. कुछ चबाकर खाने को लुगदी बना देते थे. अन्य डायनासोर लंबी आतों में होने वाले फर्मेंटेशन से खाना पचाते थे. कुछ समूहों में भोजन के पेट तक पहुंचने से पहले ही उसे तोड़ने-फोड़ने का ज़्यादातर काम दांतों से किया जाता था. वहीं, दूसरे समूह पेट की मांसपेशियों और पीसने वाले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे.

और पढ़ें: 40 साल तक दराज में धूल खाता रहा ये पत्थर, सच सामने आया तो वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

एक अनोखा सेराटोसॉर (ceratosaur) था जिसके बड़े होने पर दांत पूरी तरह खत्म हो गए. साथ ही, वयस्क होने पर उसके पेट में काफी गोल गैस्ट्रोलिथ विकसित हो गए. ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाचन का एक तरीका छोड़कर दूसरा अपना लिया हो.

डायनासोर और गैस्ट्रोलिथ

लंबे समय तक, जीवाश्म वैज्ञानिकों (paleontologists) का मानना ​​था कि अगर डायनासोर की पसलियों के पिंजरे (ribcage) में गैस्ट्रोलिथ मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वह जानवर पौधे खाता था. हालांकि, मांस खाने वाले कई आधुनिक पक्षी भी पत्थर निगलते हैं, और यहाँ तक कि टारबोसॉरस (जो टायरानोसॉरस का बहुत ज़्यादा मांस खाने वाला रिश्तेदार था) के पेट में भी गैस्ट्रोलिथ का एक बड़ा समूह मिला था.

शोधकर्ताओं ने डायनासोर के जीवाश्म रिकॉर्ड की छानबीन शुरू की. बिना दांत वाले थेरोपोड्स में अक्सर गोल और घिसे हुए गैस्ट्रोलिथ (पेट में मौजूद पत्थर) मिलते थे. इससे पता चलता है कि उनके पेट की मांसपेशियां ‘गिज़ार्ड’ (पक्षियों का पीसने वाला पेट) की तरह काम करती थीं और भोजन को पीसने का काम करती थीं.

पक्षी और मगरमच्छ आज भी ऐसा करते हैं

पक्षी और मगरमच्छ जैसे जीव आज भी ऐसा करते हैं. वे पत्थर निगलते हैं और उसे पेट में रखते हैं; यह पत्थर पेट के सिकुड़ने पर खाने को अपनी सख़्त सतह से रगड़कर पीसता रहता है. मांस के उलट, पत्थर बचा रहता है. जितना ज़्यादा वह घिसता है, उतना ही चिकना होता जाता है. 

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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