40 साल तक दराज में धूल खाता रहा ये पत्थर, सच सामने आया तो वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Shocking News Today: कई बार मामूली सी दिखने वाली चीजें भी इतिहास का सबसे बड़ा राज अपने अंदर छिपाए बैठी होती हैं. अभी एक ऐसा ही हैान करने वाला मामला चर्चा के केंद्र में है, जिसने वैज्ञानिकों तक के होश उड़ा दिए हैं. जहां करीब चालीस साल तक पत्थर जैसा दिखने वाला एक जीवाश्म दराज में किसी पुराने पत्थर की तरह पड़ा रहा. मगर जब वैज्ञानिकों ने इस पुराने से पत्थर की जांच की तो होश उड़ाने वाले नतीजे सामने आए. वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में पाया कि जो पत्थर दराज में रखा था वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि अंटार्कटिका में मिले एक बेहद दुर्लभ डायनासोर का जीवाश्म है.
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बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि डायनासोर का ये जीवाश्म साल 1985 में अंटार्कटिका में एक अभियान के दौरान मिला था. तब इसे ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की कैम्ब्रिज स्थित जियोलॉजिकल कलेक्शन में रख दिया गया. इसके बाद ये जीवाश्म करीब चार दशक तक वहीं पड़ा रहा और किसी ने इसकी विस्तार से जांच नहीं की. हाल ही में जब फॉसिल एक्सपर्ट्स ने पुराने नमूनों की दोबारा पड़ताल शुरू की, तब इस जीवाश्म पर भी उनकी नजर पड़ी. गहराई से जांच करने पर पता चला कि ये टाइटेनोसॉर नाम के विशाल शाकाहारी डायनासोर की पूंछ की हड्डी का हिस्सा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज बेहद खास है, क्योंकि अंटार्कटिका से डायनासोर के जीवाश्म बहुत कम मिले हैं और इस तरह की हड्डी मिलना तो और भी दुर्लभ माना जाता है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका आज जैसा बर्फ से ढका इलाका नहीं था. उस समय यहां हरियाली, जंगल और अलग तरह का मौसम हुआ करता था, जहां कई तरह के डायनासोर रहते थे. यह जीवाश्म उसी दौर की कहानी बयां करता है और वैज्ञानिकों को उस समय के पर्यावरण और जीव-जंतुओं को समझने में मदद करेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि संग्रहालयों और शोध संस्थानों में ऐसे कई पुराने नमूने रखे हुए हैं, जिनकी अब तक सही पहचान नहीं हो सकी है. नई तकनीकों की मदद से इनकी जांच की जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
बता दें कि करीब 40 साल तक एक दराज में अनदेखा पड़ा यह जीवाश्म अब वैज्ञानिकों के लिए अनमोल खजाना बन चुका है. इस खोज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी खोजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन उनकी असली अहमियत समझने में दशकों लग जाते हैं.
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