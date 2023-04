डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. राष्ट्रपति रहते वह जितनी चर्चा में रहते थे, उतनी ही चर्चा उनके बारे में राष्ट्रपति चुनाव हारने के तीन साल बाद भी होती है. चर्चा तो यह भी है कि वह अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे. लेकिन इस समय वह एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स (Stormy Daniels) को लेकर चर्चा में हैं. पूर्व राष्ट्रपति के लिए खुशी की खबर यह है कि एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के खिलाफ वह कानूनी जंग जीत रहे हैं.

स्टॉर्मी डेनियल, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डिफमेशन केस हार चुकी हैं. अमेरिका में कैलिफोर्निया की 9th यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील ने स्टॉर्मी डेनियल्स पर भारी जुर्माना लगाया है. एडल्ट फिल्म स्टार को डोनाल्ड ट्रंप के एटॉर्नी को 1 लाख, 21 हजार डॉलर यानी करीब 99 लाख, 45 हजार रुपये चुकाने हैं.

एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स पहले ही कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप के एटॉर्नी को 5 लाख डॉलर यानी 4 करोड़, 10 लाख रुपये चुका रही हैं. अब वह पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मानहानि (Defamation) का केस भी हार चुकी हैं.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश उसी दिन सुनाया गया, जिस दिन मैनहट्टन की एक कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देने के 34 मामलों में आरोप तय किए थे. डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने एडल्ट फिल्म स्टार के साथ अपने संबंधों को गुप्त रखने के लिए स्टॉर्मी को छिप-छपाकर पैसे दिए थे.

पूर्व राष्ट्रपति पर एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित तौर पर पैसा देने के लिए 34 बार अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करने का आरोप है. यह भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक आरोपों (Criminal Charges) का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रंप की ओर से मामले की पैरवी ढिलों लॉ ग्रुप कर रहा है. ट्रंप के एटॉर्नी हरमीत ढिलों ने कोर्ट ऑर्डर की एक कॉपी ट्विटर पर शेयर की है. हरमीत ढिलों ने ट्वीट किया, ‘आज सुबह अंतिम एटॉर्नी फीस मामले में उन्हें जीत मिलने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई.’