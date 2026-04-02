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ईरान के होर्मुज 'टोल प्लाजा' पर डॉलर नहीं इस करेंसी में करनी होगी पेमेंट, जानिए एक जहाज पर कितनी फीस

Strait of Hormuz News: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब केवल एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, बल्कि ईरान के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया और दुनिया के खिलाफ एक कूटनीतिक हथियार बन गया है.

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Strait of Hormuz Toll: अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इन दिनों एक युद्ध क्षेत्र से ज्यादा एक अंतरराष्ट्रीय ‘टोल प्लाजा’ में तब्दील हो चुका है. ब्लूमबर्ग की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से मोटी रकम वसूलना शुरू कर दिया है.

इसे दुनिया के समुद्री इतिहास में अपनी तरह की पहली टैक्स वसूली कहा जा रहा है. ईरानी सरकारी मीडिया ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को बताया था कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के प्लान को मंजूरी दे दी.

डॉलर नहीं, युआन और क्रिप्टो में पेमेंट

ईरान ने इस वसूली को बेहद शातिर तरीके से डिजाइन किया है. अब यहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए केवल नौसेना की अनुमति काफी नहीं है, बल्कि उन्हें एक प्रवेश शुल्क भी देना पड़ रहा है. अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान यह पैसा डॉलर में स्वीकार नहीं कर रहा है. इसके बजाय, वह चीनी मुद्रा युआन और क्रिप्टोकरंसी की मांग कर रहा है.

एक बार जब जहाज मालिक पैसा चुका देता है, तो उसे एक स्पेशल कोड दिया जाता है. जब जहाज होर्मुज के करीब पहुंचता है, तो उसे रेडियो पर यह कोड बताना होता है, जिसके बाद ही उसे आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है.

एक जहाज से ले रहे कितनी फीस?

ईरान ने देशों को उनकी दोस्ती और दुश्मनी के आधार पर 1 से 5 की श्रेणियों में बांटा है. चीन और रूस जैसे मित्र देशों के लिए यह फीस कम है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए यह बहुत भारी है. तेल टैंकरों के लिए शुरुआती शुल्क 1 डॉलर प्रति बैरल तय किया गया है.

एक बड़े तेल टैंकर में लगभग 20 लाख बैरल तेल आता है. इस हिसाब से एक जहाज को पार कराने के लिए ईरान 20 लाख डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) वसूल रहा है.

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कैसे होती है छानबीन?

होर्मुज से गुजरने की प्रक्रिया अब किसी कड़े सुरक्षा चेकपोस्ट जैसी हो गई है. जहाज संचालकों को पहले IRGC से जुड़ी एक बिचौलिए कंपनी से संपर्क करना पड़ता है. यह कंपनी जहाज के मालिक, उसमें लदे सामान, चालक दल और वह कहां जा रहा है, इसकी पूरी कुंडली खंगालती है. सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाज का संबंध इजरायल, अमेरिका या किसी अन्य शत्रु देश से तो नहीं है. क्लीन चिट मिलने के बाद ही परमिट कोड जारी होता है.

पाकिस्तान का झंडा और अनोखा प्रस्ताव

रिपोर्ट में एक दिलचस्प वाकया साझा किया गया है. फारस की खाड़ी में फंसे एक तेल टैंकर को कई हफ्तों के इंतजार के बाद एक अजीब प्रस्ताव मिला. उसे कहा गया कि अगर वह अपना रजिस्ट्रेशन बदलकर पाकिस्तान का झंडा लगा ले, तो उसे सुरक्षित जाने दिया जाएगा.

दरअसल, ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया था. चूंकि पाकिस्तान के पास इतने जहाज नहीं थे, इसलिए उसने बड़ी कंपनियों से संपर्क किया कि वे अस्थायी रूप से पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल करें.

अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

ईरान की यह हरकत अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) का खुला उल्लंघन है. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश के जलक्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों से बिना किसी ठोस कारण के शुल्क नहीं वसूला जा सकता.

हालांकि, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने इस वसूली को घरेलू तौर पर कानूनी जामा पहनाने के लिए एक बिल पास किया और इसे अपनी आत्मरक्षा का अधिकार बताया. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह वसूली जारी रही, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें और बढ़ेंगी और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा सकती है.