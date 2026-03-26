  • Hindi
  • World Hindi
  • Strait Of Hormuz Opens For India Which 5 Countries Were Granted Special Entry

चीन-पाकिस्तान समेत ईरान के 5 दोस्तों को मिली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एंट्री, जानें इसमें भारत शामिल है या नहीं

Strait of Hormuz Opens For India: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से बंद नहीं है क्योंकि कई मित्र देशों को वहां से गुजरने की अनुमति है.

Published date india.com Updated: March 26, 2026 11:05 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
चीन-पाकिस्तान समेत ईरान के 5 दोस्तों को मिली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एंट्री, जानें इसमें भारत शामिल है या नहीं
(photo credit reuters and AI, for representation only)

Strait of Hormuz Opens For India: ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में पांच मित्र देशों के जहाजों पर कोई नाकाबंदी नहीं लगाएगा. इसमें भारत भी शामिल है. मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच, ईरान ने गुरुवार को ये बड़ी घोषणा की है.

किसने की घोषणा

ईरानी सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज पूरी तरह से बंद नहीं है, क्योंकि कई ऐसे देशों के जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति दी गई है जिनके साथ ईरान के दोस्ताना संबंध हैं.

कौन से पांच देश

भारत के अलावा, रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के जहाजों को भी इस युद्ध से ग्रस्त जलमार्ग से सुरक्षित रास्ते से गुजरने की इजाजत दी गई है.

क्या है अराघची का पूरा बयान

सरकारी टीवी के हवाले से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अराघची ने कहा, होर्मुज में फंसे कई जहाजों के मालिकों, या उन देशों जिनके ये जहाज हैं, ने हमसे संपर्क किया है. उन्होंने अनुरोध किया है कि हम जलडमरूमध्य से उनके सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करें. इनमें से कुछ देशों के लिए, जिन्हें हम दोस्त मानते हैं, या ऐसे मामलों में जहां हमने अन्य कारणों से ऐसा करने का निर्णय लिया है, हमारी सेनाओं ने सुरक्षित रास्ता प्रदान किया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा, आपने देखा होगा कि चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत के कुछ रात पहले जहाज वहां से गुजरे थे. मेरा मानना ​​है कि बांग्लादेश के भी. ये वे देश हैं जिन्होंने हमसे बात की और हमारे साथ संपर्क स्थापित किया, और यह भविष्य में भी जारी रहेगा, युद्ध के बाद भी.

किन देशों को नहीं मिलेगी एंट्री

अराघची ने स्पष्ट किया कि अमेरिका, इजराइल और मध्य पूर्व के मौजूदा संघर्ष में भूमिका निभा रहे खाड़ी देशों के जहाजों को इस युद्ध-ग्रस्त जलमार्ग से गुजरने के लिए ‘हरी झंडी’ नहीं दी जाएगी. अराघची ने कहा, हम युद्ध की स्थिति में हैं. यह क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र है, और हमारे दुश्मनों तथा उनके सहयोगियों के जहाजों को यहां से गुजरने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है. लेकिन यह दूसरों के लिए खुला रहेगा.

होर्मुज में क्या हुआ?

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कुछ दिनों बाद, ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने होर्मुज जलडमरूमध्य को आंशिक रूप से बंद करने की घोषणा की. इस नाकेबंदी से दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो गया, क्योंकि यह जलमार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग चैनलों में से एक है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता था. इस नाकेबंदी के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं, जिससे कई देश प्रभावित हुए हैं.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.