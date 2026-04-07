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होर्मुज खुलने नहीं देंगे रूस-चीन! UN में VETO ने बिगाड़ा खेल, ट्रंप की डेडलाइन से पहले बड़ा झटका

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक और कोशिश नाकाम हो गई है

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक और कोशिश नाकाम हो गई है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए लाया गया प्रस्ताव रूस और चीन के वीटो के कारण पास नहीं हो सका. इससे दुनिया की चिंता बढ़ गई है.

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