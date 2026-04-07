By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
होर्मुज खुलने नहीं देंगे रूस-चीन! UN में VETO ने बिगाड़ा खेल, ट्रंप की डेडलाइन से पहले बड़ा झटका
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक और कोशिश नाकाम हो गई है
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक और कोशिश नाकाम हो गई है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए लाया गया प्रस्ताव रूस और चीन के वीटो के कारण पास नहीं हो सका. इससे दुनिया की चिंता बढ़ गई है.
ये खबर अभी अपडेट हो रही है….
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें