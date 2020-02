बीजिंग: कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान शहर में फंसी एक भारतीय महिला ने स्वयं को स्वदेश ले जाने के लिए भारत सरकार से अपील की है. इस महिला को तेज बुखार की वजह से चीन से नई दिल्ली जाने वाले विशेष विमानों में सवार होने से रोक दिया गया था. मार्च में इस महिला की शादी होना है.

मास्क पहने इस महिला ने कहा, ”हमसे रुकने और उड़ान में सवार न होने को कहा गया. उन्होंने कहा कि हम अगली उड़ान में सवार हो सकते हैं. लेकिन उन्होंने आज दोपहर बाद कहा कि हम कल की शारीरिक जांच की वजह से उस उड़ान में भी नहीं बैठ सकते…हम फंसे हुए हैं.”

