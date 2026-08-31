बम से बांधा, गैंगरेप किया... आतंकी संगठन की सेक्स स्लेव बनी 16 साल की लड़की ने बयां किया दर्द

Boko Haram: पीड़िता ने बताया कि उसे बोको हरम ने अगवा कर लिया. उसके साथ गैंग-रेप हुआ और उसे सेक्स स्लेव बनाकर बंधक बना लिया गया.

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बाद में पीड़िता की बहन का भी आतंकी संगठन ने अपहरण कर लिया.(photo credit, IANS, for representation only)

Boko Haram: 16 साल की एक किशोरी ने आतंकी संगठन बोको हरम के चंगुल में फंसने का डरावना अनुभव दुनिया के सामने बयां किया है. लड़की ने बताया कि उसे अगवा कर लिया गया, उसके साथ गैंग-रेप हुआ और उसे सेक्स स्लेव बनाकर बंधक बना लिया गया. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, हैना (उसका असली नाम नहीं है) ने ये बातें बताई हैं. हैना ने कहा, इससे भी बुरा होना अभी बाकी था – बोको हराम के जिन लोगों ने उसे बंधक बनाया था, उन्होंने उसके शरीर पर बम बांध दिया और उसे सुसाइड अटैक करने का आदेश दिया. हैरानी की बात है कि हैना वहां से भागने में कामयाब रही. अब, उसने यह अनोखी कहानी सुनाई है.

क्या है पूरी घटना

नवंबर 2013 में यह घटना हुई, जब बोको हराम के आतंकवादियों ने उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया के चिबोक में उसके गांव पर हमला किया. भागने की कोशिश में, वह कार में बैठ गई जो उसे ले जाने को तैयार थी, जबकि गांव के दूसरे लोग सिर हिलाकर उसे मना कर रहे थे. बाद में पता चला कि वह अनजाने में ही नाइजीरिया के इस्लामी उग्रवादी संगठन बोको हराम के चंगुल में फंस गई थी. इस आतंकी संगठन ने नाइजीरिया में दशकों से आतंक मचाया है. इससे पहले कि हैना कुछ समझ पाती, उसके हाथ बांध दिए गए और आंखों पर पट्टी बांधकर उसेजंगल के इलाके में ले जाया गया.

शादी के लिए नीलाम

कैंप में, उसे और दूसरी महिलाओं को बोको हराम के उग्रवादियों को ‘शादी’ के लिए नीलाम कर दिया गया. हैना ने ‘मालिक’ से शादी करने से साफ़ इनकार कर दिया और सज़ा के तौर पर उसे कांटेदार टहनियों से बनी कोठरी में डाल दिया गया.

उसने बताया, मेरे साथ एक और लड़की थी. हमसे कहा गया कि शादी ही हमारी आज़ादी है. अगर हम शादी के लिए मान जातीं, तो हम जा सकती थीं. तीन दिनों तक भूखी-प्यासी रहने के बाद, आखिरकार हैना ने एक बुजुर्ग महिला की सलाह मानी. महिला ने कहा था, लड़ाकों की बात मानो, शांति बनाए रखो और भागने के मौके का इंतज़ार करो.

उसने बताया, वह महिला वापस आई और मुझसे कहा कि मुझे बस लेटकर आराम करना चाहिए. आखिरकार हैना सो गई, लेकिन एक आदमी ने उसे जगाया जिसने खुद को उसका पति बताया. फिर उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की.

जब हैना ने विरोध किया तो पांच अन्य लोगों को बुलाया गया, उनमें से एक मेरे गांव का था. हेना ने बताया कि वे रस्सी लाए और मुझे बांध दिया. जिस आदमी को मैं जानती थी, वह कमरे से बाहर चला गया और बाकी लोगों ने मेरा रेप किया.

दो दिन बाद हैना ने याद करते हुए कहा, उन्होंने मेरे शरीर पर बम बांध दिया और कहा कि हम दूसरे गांव जा रहे हैं. मैं एक सुसाइड बॉम्बर बनने वाली थी. लेकिन, कुछ ही पल बाद, उसे पहरा देने के लिए एक उग्रवादी को तैनात किया गया. फिर, जब हैना सदमे में थी, उसने उसके शरीर से बम काट दिया और उसे आत्मघाती मिशन से आज़ाद कर दिया. जिस आदमी ने उसकी जान बचाई थी, वह गायब हो गया. हैना उसके बारे में कभी जान नहीं पाई.

हैना का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ. अप्रैल 2014 में चिबोक के एक स्कूल पर बोको हराम के कुख्यात हमले के दौरान हैना की छोटी बहन का अपहरण कर लिया गया. वह उन 276 स्कूली लड़कियों में से एक थी जिन्हें अगवा किया गया था. हालांकि तब से कई लड़कियां वापस आ चुकी हैं, लेकिन हैना की बहन एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद भी लापता है.