देर रात दुनिया के कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसमें पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और मलेशिया शामिल है. अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र दक्षिणपूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर था. राहत की बात ये रही कि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आ रही है.Also Read - जल्द चुनाव नहीं हुए तो पाकिस्तान में आर्थिक संकट और गहराएगा : इमरान खान

An earthquake of magnitude 6.1 occurred at around 2:24am in Pakistan, today: National Center for Seismology pic.twitter.com/lUBVFkd2lz

— ANI (@ANI) June 21, 2022