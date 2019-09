नई दिल्‍ली/ इस्‍लामाबाद: मंगलवार को दोपहर बाद आए तेज भूकंप ने पाकिस्‍तान को हिलाकर रख दिया है. इसमें पाकिस्‍तान के उत्‍तरी इलाकों में भूकंप का तेज असर महसूस किया गया, जिसमें इस्‍लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर जैसे शहर भी हैं. करीब 8 से 10 सेकंड तक आए भूकंप की तीव्रता रिक्‍टर स्‍केल पर 5.7 रिकॉर्ड की गई है. ऐसे में लोगों में अफरा-तफरी मच गई. पाकिस्‍तान के कई शहरों में लोग अपने ऑफिसों से बाहर निकल आए. प्रारंभिक खबरों के मुताबिक, पीओके में कुछ लोगों की जान जाने की खबरें हैं. अभी यह अभी प्रारंभिक जानकारी है. इस संबंध में आधारिक अधिकारियों के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है. वहीं, लोग सोशल मीडिया में भूकंप से हुए नुकसान की फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं.

एएनआई के मुताबिक, यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने कहा कि रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है. पाकिस्तान के लाहौर से 173 किमी दूर उत्तर पश्चिम में जालटन में केंद्र‍ित था. वहीं, आईएमडीके मुताबिक, आज शाम 4:31 बजे रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का भूकंप का तेज असर जम्‍मू-कश्‍मीर में भारत-पाकिस्‍तान के बॉर्डर लाइन और एलओसी पर देखने को मिला.

पाकिस्‍तान में आए भूकंप का असर भारत के कई उत्‍तरी राज्‍यों में देखने को मिला, जहां, कश्‍मीर, पंजाब, हिमाचल, दिल्‍ली-एनसीआर, आदि में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए.

डॉन न्‍यूज के मुताबिक, फिलहाल अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है. लेकिन इस तेज भूकंप से इसकी

संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. यह अभी प्रारंभिक जानकारी है. इस संबंध में आधारिक अधिकारियों के विवरण की

प्रतीक्षा की जा रही है.

J L Gautam, Director operations, National Centre for Seismology: The epicentre of the earthquake was around Pakistan-India (J&K) border. It measured 6.3 on the Richter Scale. We felt it in Delhi too. Tremors were felt in Punjab, Rajasthan, Haryana, Jammu & Kashmir too. pic.twitter.com/LchuhbVq8k

— ANI (@ANI) September 24, 2019