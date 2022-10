सूडान के दक्षिणपूर्वी ब्लू नाइल राज्य में हाल में आदिवासी संघर्ष के दौरान 287 लोगों की मौत हो गई और 239 अन्य घायल हो गए. एक स्थानीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की. समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ब्लू नाइल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जमाल नासिर ने एक बयान में कहा कि मामले की जांच की जा रही है, कुछ और लोगों के हादसे का शिकार होने की आशंका है.Also Read - World News: इटली में चाकू से किए हमले में 1 की मौत, फुटबॉलर पाब्लो मारी समेत 4 घायल

उन्होंने कहा कि फोरेंसिक मेडिसिन टीम कई जले हुए शवों की मौत के कारणों का पता लगाएगी ताकि यह देखा जा सके कि उन पर हथियार से हमला हुआ या पीटा गया है. 19 और 20 अक्टूबर को राज्य में हौसा और बर्टा जनजातियों के बीच संघर्ष हो गया था. Also Read - FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया पाकिस्तान तो भारत ने आतंकवाद पर पड़ोसी मुल्क को दी यह नसीहत

#Sudan 🇸🇩: another day of mass protests against military rule in the capital #Khartoum.

Thousands of people are making their way towards the Republican palace, demanding a return to civilian government.#مليونية30اكتوبر pic.twitter.com/OrPDLKxpPq

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 30, 2022