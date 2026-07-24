पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 12 सैनिकों समेत 15 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन में 12 आतंकी ढेर

यह हमला गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में हुआ. टैंक जिला लंबे समय से इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का गढ़ माना जाता है.

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आतंकियों ने अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में हुआ. जिस चौकी को निशाना बनाया था. (PTI)

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके में शुक्रवार (24 जुलाई) को एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ. पाकिस्तानी फौज के मुताबिक, इस्लामिक आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को सुरक्षा चौकी पर जाकर ठोक दिया. इससे जोरदार धमाका हुआ. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में 12 सैनिकों समेत कुल 15 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान 12 आतंकियों को भी मार गिराया गया है. फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में हुआ. जिस चौकी को निशाना बनाया गया, वहां पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान संयुक्त रूप से तैनात थे.

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टैंक जिला लंबे समय से इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का गढ़ माना जाता है. अफगान सीमा के नजदीक होने के कारण यह क्षेत्र अक्सर आतंकवादी हमलों और सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों का केंद्र बना रहता है. फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हाल के वर्षों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े आतंकवादी समूहों की गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं. इस संगठन पर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर कई बड़े हमलों को अंजाम देने के आरोप लगते रहे हैं. पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पड़ोसी बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के पीछे अफगानिस्तान में सक्रिय उग्रवादी समूहों का हाथ है.

तालिबान प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र ने जून में पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने का भी उल्लेख किया था. पुलिस चौकी पर हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तल्खी बढ़ने के आसार हैं.