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धूप से जली त्वचा तो वैज्ञानिक को आया एनर्जी स्टोर करने का आइडिया, किया नया अविष्कार

Store Energy: हान के मुताबिक, ऐसे अणु ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए एकदम सही विकल्प हो सकते हैं. ये बहुत-बहुत छोटे होते हैं. और ये अपने वज़न के हिसाब से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा जमा कर सकते हैं.

Published date india.com Published: May 11, 2026 12:29 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
धूप से जली त्वचा तो वैज्ञानिक को आया एनर्जी स्टोर करने का आइडिया, किया नया अविष्कार
(photo credit AI, for representation only)

Store Energy: अमेरिका की एक केमिस्ट्री प्रोफेसर ने ऊर्जा को स्टोर करने का एक नया तरीका खोजा है. इस खोज की प्रेरणा उन्हें सनबर्न से मिली थी, जब बाहर धूप में कुछ ही घंटे बिताने के बाद, उनकी त्वचा में जलन की समस्या हो गई थी.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोफेसर ग्रेस हान कुछ साल पहले पहली बार बोस्टन से दक्षिणी कैलिफोर्निया गईं. उन्होंने वहां कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सांता बारबरा में जॉब की. प्रोफेसर ग्रेस हान ने बताया कि कैलिफोर्निया में सूर्य ज्यादा चमकता है. इसलिए वह नियमित रूप से चौड़े किनारे वाली टोपी, धूप का चश्मा और खूब सारी सन क्रीम लगाने लगीं.

केमिस्ट्री की प्रोफेसर होने के नाते, उन्होंने पहले ही इस पर काफी रिसर्च की. उन्होंने बताया, मैं बस मजे के लिए डीएनए फोटोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रही थी.

फिर आया आइडिया

ग्रेस हान ने बताया कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि लोगों की त्वचा में मौजूद डीएनए के अणु, जो धूप से जलने पर खराब हो जाते हैं, उनके काम आ सकते हैं. जब इन अणुओं पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये अपना आकार बदल लेते हैं. ये अपने सामान्य आकार से थोड़ा खिंचकर एक अलग रूप ले लेते हैं.

(photo credit AI, for representation only)

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दशकों से, वैज्ञानिक ऐसे अणुओं की तलाश में थे जो अपना आकार बदल सकें, इस प्रक्रिया में ऊर्जा जमा कर सकें, और फिर ज़रूरत पड़ने पर वापस अपने मूल आकार में लौटकर जमा की गई ऊर्जा को बाहर निकाल सकें.

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मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल ऊर्जा भंडारण

इस तकनीक को ‘मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल’ (MOST) ऊर्जा भंडारण कहा जाता है, और यह गर्मी पहुंचाने का एक बहुत ही सस्ता और प्रदूषण-मुक्त तरीका हो सकता है. ये MOST सिस्टम कई महीनों या सालों तक ऊर्जा जमा करके रख सकते हैं.

शोधकर्ताओं को पहले इस तकनीक में सीमित सफलता ही मिली थी, लेकिन कैलिफ़ोर्निया की तेज़ धूप की वजह से, हान को पता चल गया था कि अब उन्हें आगे क्या करना है.

हाल में UCSB में बनाए गए मॉलिक्यूल्स ने इतनी एनर्जी जमा कर ली कि वे थोड़ी मात्रा में पानी को उबाल सकें. फरवरी में पब्लिश हुए एक पेपर में, उन्होंने और उनके साथियों ने इस तरह के अब तक के सबसे शानदार एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में बताया है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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