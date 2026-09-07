भारत को जितना चाहिए तेल देंगे, टैरिफ वालों का तरीका ठीक नहीं... दोस्त ने दिलाया भरोसा

Oil Supply: रूसी राजदूत ने कहा, भारत ने दिखाया है कि वह अपनी बात पर अडिग रहने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है.

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पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन. (photo credit, IANS)

Oil Supply: रूस भारत को “जितना तेल चाहिए, उतना” सप्लाई करने के लिए तैयार है. दिल्ली में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव (Denis Alipov) ने ये बात कही है. साथ ही रूसी राजदूत ने अमेरिका के “दबाव बनाने वाले तरीकों” की आलोचना की और कहा कि मॉस्को भारत के साथ बिक्री जारी रखने के लिए तैयार है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन ने नई दिल्ली द्वारा रूसी कच्चा तेल खरीदने पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है.

क्या कहा डेनिस अलीपोव ने ?

राजदूत ने कहा, हम भारत को जितनी जरूरत हो, उतना तेल सप्लाई करने के लिए तैयार रहेंगे. दुर्भाग्य से, जो लोग प्रतिबंध और टैरिफ लगाते हैं, उन्होंने ईमानदार सहयोग के बजाय दबाव बनाने का रास्ता चुना है, जिससे वे देश भारत को तेल के मामले में हमसे बेहतर डील नहीं दे पाते हैं. रूसी राजदूत ने कहा कि अगर रूसी कच्चे तेल की बिक्री रोकी गई, तो दुनिया इसे संभाल नहीं पाएगी. ऊर्जा बाजार रूसी तेल को बाहर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते. रूसी तेल भारत और अन्य देशों के लिए बाजार में उपलब्ध रहेगा. हम भारत को तेल की आपूर्ति करने में रुचि रखते हैं. भारत उस तेल को खरीदने में रुचि रखता है. भारत ने भी कहा है कि वह ऊर्जा बाजार की मौजूदा स्थिति में अपनी आबादी की जरूरतों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा.

क्या कर रहा है अमेरिका ?

“यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा देने” का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. साथ ही, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूसी तेल की बिक्री को रोकने की कई कोशिशें की हैं.

100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी को देखते हुए रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से दी गई अस्थायी छूट के बावजूद, अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया है. इस बिल में रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के शीर्ष पांच खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है.

किन देशों पर पड़ेगा इस बिल का असर ?

दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम समर्थित यह बिल ट्रंप को अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देगा. इस बिल का असर भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों पर भी पड़ेगा.