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सूरज के अंदर आखिर क्या चल रहा है? रहस्यमयी तरंगों ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता | EXPLAINED

वैज्ञानिकों को अब सूरज के ध्रुवीय हिस्से में ऐसी तेज तरंगों के बारे में जानकारी मिली है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली तेज सौर हवाओं से जुड़ी हो सकती हैं. इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि सूरज आखिर इतनी तेज रफ्तार से सौर हवाओं को अंतरिक्ष में कैसे भेजता है.

Written by: Ikramuddin
Published: September 6, 2026, 4:11 PM IST
सूरज के अंदर आखिर क्या चल रहा है? रहस्यमयी तरंगों ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता | EXPLAINED
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

सूरज को हम आसमान में चमकता हुआ एक शांत गोला समझते हैं, लेकिन असल में इसके आसपास लगातार कई तरह की हलचल होती रहती है. वैज्ञानिकों को अब सूरज के ध्रुवीय हिस्से में ऐसी तेज तरंगों के बारे में जानकारी मिली है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली तेज सौर हवाओं से जुड़ी हो सकती हैं. इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि सूरज आखिर इतनी तेज रफ्तार से सौर हवाओं को अंतरिक्ष में कैसे भेजता है. सौर हवाएं असल में सूरज से निकलने वाले चार्ज कणों की तेज धारा होती हैं. ये कण अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा गति से फैलते हैं. जब इनका असर पृथ्वी तक पहुंचता है तो यह अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित कर सकता है. इसका असर उपग्रहों, रेडियो संचार और बिजली से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है. इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तेज हवाओं को इतनी ऊर्जा आखिर मिलती कहां से है.

सूरज के ध्रुव पर मिली खास तरंगें

सूरज के दोनों ध्रुवों पर ऐसे इलाके हैं जिन्हें कोरोनल होल कहा जाता है. इन क्षेत्रों में सूरज का चुंबकीय क्षेत्र सीधे अंतरिक्ष की ओर जाता है. माना जाता है कि तेज सौर हवाओं के बनने में इन इलाकों की बड़ी भूमिका होती है. इन कोरोनल होल के अंदर कुछ चमकीली और लंबी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कोरोनल प्लूम कहा जाता है. इनके अंदर मौजूद महीन संरचनाएं जब एक तरफ से दूसरी तरफ हिलती हैं तो उनमें तरंग पैदा होती है. वैज्ञानिक इन्हें ‘किंक वेव’ कहते हैं. नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने इन्हीं तरंगों पर करीब से नजर डाली. इसके लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के Solar Orbiter spacecraft से मिली तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया. 14 सितंबर 2021 को Solar Orbiter ने सूरज के उत्तरी ध्रुव के एक छोटे से हिस्से की 18 मिनट तक तस्वीरें लीं. हर पांच सेकंड में एक तस्वीर ली गई.

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नई तकनीक ने पकड़ी ज्यादा तरंगें

वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों में 2,318 तरंगों की घटनाओं को पहचाना. इसके मुकाबले NASA के Solar Dynamics Observatory से उसी समय ली गई तस्वीरों में सिर्फ 560 घटनाएं दिखाई दीं. इसका एक बड़ा कारण दोनों उपकरणों की तस्वीरें लेने की गति थी. Solar Orbiter हर पांच सेकंड में तस्वीर ले रहा था, जबकि Solar Dynamics Observatory करीब 12 सेकंड में एक तस्वीर लेता है. यानी तेज कैमरे ने ऐसी कई छोटी और तेज हलचलें भी पकड़ लीं, जो पुराने उपकरण से छूट रही थीं. वैज्ञानिकों के मुताबिक तेज गति से चलने वाली इन तरंगों में अपेक्षाकृत ज्यादा ऊर्जा होती है. Solar Orbiter के आंकड़ों से इन तरंगों की ऊर्जा करीब 30 से 50 वाट प्रति वर्ग मीटर आंकी गई.

फिर भी पूरा रहस्य नहीं सुलझा

हालांकि यह खोज महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे सूरज की तेज सौर हवाओं का पूरा रहस्य अभी नहीं सुलझा है. वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक कोरोना को गर्म करने और तेज सौर हवाओं को गति देने के लिए करीब 500 वाट प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा की जरूरत हो सकती है. यानी इन तरंगों से मिलने वाली ऊर्जा अभी भी उस जरूरत से काफी कम है. वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि ऊर्जा का सही आंकड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि कोरोनल प्लूम का कितना हिस्सा वास्तव में इन तरंगों में शामिल है. इस वजह से आगे और ज्यादा सटीक आंकड़ों की जरूरत है.

तरंगें बनती कहां से हैं?

वैज्ञानिक अभी यह पक्के तौर पर नहीं बता पाए हैं कि ये तेज तरंगें आखिर बनती कैसे हैं. इसके पीछे कई संभावनाएं बताई गई हैं. इनमें सूरज के चुंबकीय लूप का टूटना और दोबारा जुड़ना, सतह से ऊपर उठने वाली गैस की तेज धाराएं और सूरज के वातावरण में मौजूद हलचल या टर्बुलेंस शामिल हैं. आने वाले समय में Solar Orbiter और दूसरे अंतरिक्ष मिशन इस रहस्य को समझने में मदद कर सकते हैं. चीन का प्रस्तावित Solar Polar-orbit Observatory भी 2029 में लॉन्च होने की योजना में है. इससे सूरज के ध्रुवों को और बेहतर तरीके से देखने का मौका मिल सकता है. वैज्ञानिकों की असली चुनौती अब यह पता लगाना है कि ये तरंगें सूरज पर कहां पैदा होती हैं और अंतरिक्ष में जाते समय अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करती हैं. यही जवाब तेज सौर हवाओं के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने में मदद कर सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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