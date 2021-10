काबुल : तालिबान (Taliban) भले ही खुद को 2.0 कहे, भले ही कहे कि इस बार वह बदला हुआ है और पहले की तरह शासन नहीं करेगा. भले ही वह दुनिया के सामने शराफत का नकाब ओढ़ रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है और उसकी क्रूरता में भी कोई कमी नहीं आई है. वह आश्वासन देता है कि महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं करेगा और सभी को शांति से जीने का मौका देगा, लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल (Kabul) स्थित एक गुरुद्वारे करते परवान (Gurdwara Karte Parwan) पर हमला बोलकर उसके अपने कुख्यात इरादों को एक बार फिर से जता दिया है.Also Read - Kabul Mosque Blast: काबुल में मस्जिद के पास भीषण विस्फोट, कई नागरिक मारे गए

Apparently, heavily armed Taliban stormed biggest Sikh place of worship, Gurdwara Karte Parwan, in Kabul & allegedly vandalized the Gurdwara as well. Taliban fighters also damaged the CCTV cameras. #KarteParwan pic.twitter.com/pvdC2rSPTu

— OSINT Insider (@OSINT_Insider) October 5, 2021