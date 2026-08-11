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सीरिया के पूर्व तानाशाह असद को उनके ही मुल्क ने दी सजा-ए-मौत, मानवीय अपराध के पाए गए दोषी

सीरिया में 2011 में शुरू हुआ सरकार विरोधी आंदोलन धीरे-धीरे एक विनाशकारी गृहयुद्ध में बदल गया. इस संघर्ष में करीब 14 सालों के दौरान 5 लाख लोगों की जान गई. देश का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया. असद को अदालत ने युद्ध अपराध का दोषी माना है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 11, 2026, 3:47 PM IST
सीरिया के पूर्व तानाशाह असद को उनके ही मुल्क ने दी सजा-ए-मौत, मानवीय अपराध के पाए गए दोषी
बशर अल-असद ने साल 2000 में अपने पिता हाफिज अल-असद की मौत के बाद सीरिया की सत्ता संभाली थी. (ANI)
  • 2011 में सीरिया के दारा शहर से हुई थी गृहयुद्ध की शुरुआत
  • विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर खत्म किया था असद का शासन
  • सरकार गिरने से ठीक पहले बशर अल-असद ने छोड़ दिया था देश
  • असद के छोटे भाई को युद्ध अपराध में सुनाई गई फांसी की सजा

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई गई है. मंगलवार (11 अगस्त 2026) को सीरिया की राजधानी दमिश्क की एक अदालत ने बशर असद और उनके छोटे भाई माहेर अल-असद को 14 साल लंबे संघर्ष के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों का दोषी माना. इस संघर्ष में 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है. सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद बशर अल असद रूस में निर्वासित जिंदगी गुजार रहे हैं.दिसंबर 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद असद रूस भाग गए थे. फिलहाल वो रूस में ही रह रहे हैं.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल असद के साथ उनके करीबी रिश्तेदार और पूर्व सुरक्षा अधिकारी आतेफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है. नजीब पर 2011 में दारा में सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के दौरान गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों में भूमिका निभाने के आरोप रहे हैं.

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असद के परिवार का पांच दशक पुराना शासन खत्म

बशर अल-असद ने साल 2000 में अपने पिता हाफिज अल-असद की मौत के बाद सीरिया की सत्ता संभाली थी. इसके बाद करीब 24 साल तक उन्होंने देश पर शासन किया. उनके परिवार का सीरिया की सत्ता पर लगभग 5 दशक तक दबदबा रहा.

2011 में शुरू हुआ था विद्रोह

बशर अल-असद के खिलाफ पूरा मामला समझने के लिए 2011 में वापस जाना जरूरी है. अरब स्प्रिंग के दौर में सीरिया में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे. दारा शहर में विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने असंतोष को और भड़का दिया.

इसके बाद विरोध आंदोलन हथियारबंद संघर्ष में बदल गया. धीरे-धीरे इसमें अलग-अलग विद्रोही गुट, इस्लामिक स्टेट, कुर्द बल और विदेशी शक्तियां शामिल होती चली गईं. रूस और ईरान ने असद सरकार का समर्थन किया, जबकि अमेरिका और कई पश्चिमी व क्षेत्रीय देशों ने अलग-अलग विद्रोही और विरोधी समूहों का समर्थन किया.

2024 के अंत में ढह गई असद की सत्ता

2024 के अंत में असद की सत्ता ढह गई. दिसंबर 2024 में वह दमिश्क छोड़कर रूस चले गए. उनके जाने के साथ सीरिया में असद परिवार के लंबे शासन का अंत हो गया. अब अदालत ने असद को सीरिया में गृहयुद्ध के दौरान पूर्व नियोजित हत्या, यातना, मनमानी गिरफ्तारी और मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया. रिपोर्टों के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने बच्चों की हत्या समेत युद्ध के दौरान हुए गंभीर अपराधों को भी मामले का हिस्सा बनाया.

रूस में बैठे असद को कैसे मिलेगी मौत की सजा?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब असद सीरिया में मौजूद ही नहीं हैं, तो मौत की सजा पर अमल कैसे होगा? अदालत का फैसला इन एब्सेंटिया यानी आरोपी की गैरमौजूदगी में सुनाया गया है. सीरियाई अधिकारियों ने रूस से असद की वापसी की मांग की है. हालांकि, जब तक वह सीरिया की हिरासत में नहीं आते, अदालत की सजा को जमीन पर लागू करना बेहद मुश्किल होगा.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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