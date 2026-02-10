  • Hindi
जब राष्ट्रपति थे अधिकारियों की पत्नियों को बिस्तर तक पहुंचाती थी लवर, पुतिन के दोस्त के बारे में डरावना खुलासा

Bashar al Assad: मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद एक सेक्स एडिक्ट थे.

February 10, 2026
(photo credit reuters, for representation only)

Bashar al Assad: सीरिया के पूर्व प्रेसिडेंट बशर अल-असद के बारे में कई डरावने खुलासे हुए हैं. दावा किया गया है कि वे सेक्स के काफी दीवाने थे और उनकी एक प्रेमिका थी, जो उन्हें बड़े अधिकारियों की पत्नियों से मिलवाने का काम करती थी.

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क में महल की दीवारों के पीछे तानाशाह बशर अल-असद के कई राज छिपे हैं. वह अपने गिरते शासन को बचाने के बजाय सेक्सुअल साजिश और स्मार्टफोन गेम्स में ज्यादा डूबा रहता था.

कौन थी लूना अल-शिबल

रिपोर्ट के मुताबिक असद ने अपने पिता के ज़माने के अनुभवी लोगों को भी साइडलाइन कर दिया, और उनकी जगह शक वाले युवा भरोसेमंद लोगों को ले आए. उनमें से एक लूना अल-शिबल थीं, जो अल जजीरा की पूर्व जर्नलिस्ट थीं, जो उनकी सबसे करीबी सलाहकारों में से एक बन गईं. कई सोर्स के मुताबिक, वह असद की प्रेमिका भी थी.

शिबल के काले कारनामे

कहा जाता है कि शिबल ने असद के लिए दूसरी औरतों को खरीदा था, जिसमें सीनियर सीरियाई अधिकारियों की पत्नियां भी शामिल थीं. इसके अलावा साथ ही उसने दरबार के एक अलग-थलग, नफरत भरे कल्चर को बनाने में मदद की, जिसने आम सीरियाई लोगों को अलग-थलग कर दिया.

(photo credit reuters, for representation only)

बाद में मारी गई

फिर शिबल की रहस्यमयी मौत हो गई. जुलाई 2024 में, वह दमिश्क के बाहर एक हाईवे पर अपनी BMW में मरी हुई मिली. सरकारी मीडिया ने दावा किया कि यह एक ट्रैफिक एक्सीडेंट था, लेकिन डिटेल्स अजीब थीं – कार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी उसका सिर चकनाचूर हो गया था.

सवाल-किसने कराई हत्या

अफवाहें उड़ीं कि ईरान ने इज़राइल को टारगेटिंग डेटा लीक करने के आरोप में उसकी हत्या का ऑर्डर दिया था. दूसरे लोग एक और भी बुरी कहानी बताते हैं – कि असद ने खुद उसकी मौत का ऑर्डर दिया था जब उसने रूस को इंटेलिजेंस देना शुरू कर दिया था.

बता दें कि अब असद अपनी कैंसर से पीड़ित ब्रिटिश पत्नी, अस्मा अल-असद, 24 और 21 साल के बेटों हाफ़िज़ और करीम, और 22 साल की बेटी जीन के साथ मॉस्को में रहते हैं. उन्हें रूसी सरकार द्वारा पेमेंट की जाने वाली एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म से बॉडीगार्ड दिए गए हैं.

