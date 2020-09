नई दिल्ली: पिछले कई दिनों से चीन और ताइवान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और अमेरिका लगातार ताइवान के सपोर्ट में हैं. ताइनवान चीन से टक्कर लेने के लिए अपनी सेना में लगातार गोला बारूद और फाइटर प्लने की संख्या को बढ़ा रहा है. इस बीच ताइवान से एक बड़ी खबर सामने आई है कि ताइवान ने अपने एयर स्पेस में घुसे एक चीनी फाइटर जेट को मार गिराया है. हालांकि अभी तक इस बारे में चीनी अधिकारियों या फिर ताइवान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. Also Read - South China Sea dispute: China's right end, court said no historical claims of china | साउथ चाइना सी विवाद: चीन का दावा खत्म कोर्ट ने कहा कोई ऐतिहासिक हक़ नहीं

ताइवान के द्वारा चीनी फाइटर जेट सुखोई-35 के मारे जाने का वीडियो जोरो से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक विमान का मलबा बस्ती मे गिरा हुआ है जो कि जल रहा है. विमान का मलबा इलाके के अलग अलग हिस्सों में गिरा. इस बारे में कहा जा रहा है कि यह चीन का फाइटर प्लेन था जिसे ताइवान की सेना ने मार गिराया.

BIG BREAKING

Taiwan ADS shot down China’s fighter jets.

Pilot seriously injured after his plane crashes following an air incursion on Taiwanese airspace. pic.twitter.com/f8cAbseNvW

