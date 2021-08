Afghanistan News Updates: अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) का कब्‍जा होने के बाद वहां डर और भय के माहौल के बीच आतंकी संगठन की क्रूरता भी सामने आ रही है. तालिबान के राजधानी काबुल में कब्‍जे के बाद उसके लगाए गए कर्फ्यू के बीच कई अफगानी लोग देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, ताजा जानकारी के मुताबिक, काबुल एयरपोर्ट से एक बार फिर फायरिंग हुई. ये फायरिंग अमेरिकी सैनिकों ने अपने यहां के लोगों की वापसी में बाधा बन रही अफगान नागरिकों की भीड़ की वजह से की है.Also Read - Afghanistan Crisis: अशरफ गनी बोले- वहां से निकलते वक्त जूते पहनने का भी नहीं था समय, वे मुझे फांसी पर लटका देते

Thousands were outside the airport in Kabul as the U.S. continued its evacuation efforts and the Taliban patrolled the surrounding streets, only allowing foreigners through and firing warning shots.

