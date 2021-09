Taliban, Amrullah Saleh, Panjshir valley, Afghanistan, NEWS: तालिबान (Taliban) अफगानिस्‍तान (Afghanistan) के लगभग अधिकांश हिस्‍सों पर कब्‍जा करने के बाद अब पंजशीर वैली (Panjshir valley) पर कब्‍जा करने का दावा किया है. जबकि तालिबान के इस दावे को रेजिस्टेंस फोर्स (RESISTANCE Forces) के नेताओं ने खारिज कर दिया है.Also Read - Afghanistan Crisis: तालिबान ने किया पंजशीर जीत का दावा, अहमद मसूद ने कहा-उनकी जीत, पंजशीर में मेरा आखिरी दिन होगा

न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक तालिबानी सूत्र के हवाले से कहा कहा है कि तालिबान बलों ने अफगानिस्‍तान पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, इसमें पंजशीर वैली भी है, जहां विरोधी फोर्सों का कब्‍जा था, अब वह भी पीछे हट गईं हैं. जबकि तालिबान के इस दावे को रेजिस्टेंस फोर्स के नेताओं ने खारिज कर दिया है. हालांकि खबरों में कहा गया है कि अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्लाह सालेह की लीडरशिप में लड़ रही फोर्स लड़ाई से पीछे हट गई है.

“Taliban forces have taken full control of Afghanistan including the Panjshir valley where opposition forces had been holding out,” Reuters quoted Taliban sources as saying pic.twitter.com/EVWI6H0fhW

