अब मुल्ला कानून से ऊपर! तालिबान का 2026 क्रिमिनल कोड: एक अपराध, अलग सजाएं| मौलवियों अमीरों को सलाह गरीबों को कोड़े
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी कड़ी निंदा हो रही है, क्योंकि ये मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के खिलाफ हैं. अफगानिस्तान में स्थिति दिन-ब-दिन जटिल होती जा रही है, जहां ऐसे कानून समाज की गहरी विभाजन और दमन को बढ़ावा दे रहे हैं.
तालिबान शासन ने अफगानिस्तान में एक नया आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू किया है, जिसने समाज में गहरी असमानता को कानूनी रूप से स्थापित कर दिया है. सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा इसे लागू किया, इस नए नियम में एक ही अपराध के लिए सजा अपराधी की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है.
नई संहिता में समाज की चार श्रेणियां और अलग-अलग सजाइस कानून के अनुच्छेद 9 के अनुसार, अफगान समाज को चार वर्गों में विभाजित किया गया है:
- इस्लामी विद्वान (उलेमा या मौलवी)- इस्लामी विद्वानों को केवल मौखिक या टेलीफोनिक सलाह दी जाती है, कोई मुकदमा या कठोर दंड नहीं.
- अभिजात वर्ग (रसूखदार या एलीट)- अभिजात वर्ग के लोगों को अदालत में बुलाकर केवल सलाह दी जाती है.
- मध्यम वर्ग- मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को जेल की सजा हो सकती है.
- निम्न वर्ग- निम्न वर्ग के लोगों को जेल के अलावा कोड़े मारने जैसी शारीरिक सजा भी दी जा सकती है.
मानवाधिकार संगठनों ने इसे गुलामी को वैध ठहराने और असमान न्याय का प्रतीक बताया है, क्योंकि यह कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है.
महिलाओं पर बढ़ते प्रतिबंध और अन्य विचित्र आदेशतालिबान ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर पहले से ही सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिनमें हाल के वर्षों में कई नए फरमान शामिल हैं:
महिलाओं की आवाज पर रोक: सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को जोर से बोलने, गाने, प्रार्थना करने या कुरान पढ़ने की मनाही है. उनकी आवाज को ‘निजी’ माना जाता है, जिसे बाहर सुनना वर्जित है.
जीवित प्राणियों की तस्वीरों और वीडियो पर प्रतिबंध: नैतिकता मंत्रालय ने मीडिया, विज्ञापनों और प्रसारण में इंसानों या जानवरों की छवियों पर पूर्ण रोक लगा दी है, जो कई प्रांतों में लागू हो चुकी है.
घरों की खिड़कियों को ढकने का फरमान: कई क्षेत्रों में घरों की खिड़कियों को काले रंग से पोतने या मोटे पर्दों से ढकने का आदेश है, ताकि अंदर मौजूद महिलाएं बाहर से न दिखें.
महरम के बिना इलाज पर रोक: अस्पतालों को निर्देश है कि बिना पुरुष रिश्तेदार (महरम) के किसी महिला का इलाज न किया जाए.
पुरुषों के बाल और दाढ़ी पर सख्ती: पश्चिमी शैली के हेयरकट या दाढ़ी ट्रिम करने पर जेल और जुर्माना हो सकता है.
महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश निषिद्ध: पार्क, जिम, मनोरंजन केंद्र और सार्वजनिक स्नानघर (हमाम) में महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह बंद है.
संगीत और शोर पर पाबंदी: सार्वजनिक वाहनों या समारोहों में संगीत बजाना अपराध माना जाता है.
ये आदेश तालिबान की सख्त व्याख्या पर आधारित हैं, जो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से लगभग पूरी तरह बाहर करने का प्रयास करते हैं.
