Explainer: तालिबान से ही क्यों लड़ रहे हैं इतने हथियारबंद संगठन? अफगानिस्तान में कौन-कौन है उसके खिलाफ

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के पांच साल बाद भी उसके खिलाफ सशस्त्र विरोध खत्म नहीं हुआ है. ISIL-K सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौती बना हुआ है, जबकि NRF, AFF और कई छोटे संगठन अलग-अलग इलाकों में हमले करते हैं.

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ISIL-K सबसे बड़ा खतरा: ये तालिबान के साथ-साथ नागरिकों और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हिंसक हमले करता है.

NRF और AFF सक्रिय: दोनों प्रमुख एंटी-तालिबान संगठन हैं, लेकिन इनके पास तालिबान को पूरे देश में चुनौती देने की क्षमता नहीं है.

उत्तर में ज्यादा गतिविधि: पंजशीर, बदख्शां, तखार, बगलान और आसपास के इलाकों में विरोधी संगठनों की गतिविधियां दर्ज हुई हैं.

तालिबान की पकड़ कायम: अलग-अलग समूहों के हमलों के बावजूद वे एकजुट नहीं हैं और फिलहाल तालिबान के क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए बड़ा खतरा नहीं बने हैं.

अफगानिस्तान को अक्सर तालिबान के कब्जे के बाद एक ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है जहां युद्ध खत्म हो गया, लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है. अगस्त 2021 में सत्ता पर कब्जे के बाद तालिबान ने देश के लगभग पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. इसके बावजूद कई सशस्त्र संगठन उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की रिपोर्टों में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी NRF, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट यानी AFF और राष्ट्रीय लामबंदी मोर्चा जैसे संगठनों की गतिविधियों का उल्लेख मिलता है. इनके अलावा कुछ छोटे समूह भी समय-समय पर तालिबान के खिलाफ हमलों का दावा करते हैं. हालांकि इन संगठनों की ताकत, संसाधन और आपसी तालमेल एक जैसा नहीं है. सबसे अहम बात यह है कि इनमें से कोई भी संगठन फिलहाल अफगानिस्तान के किसी बड़े हिस्से पर स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया है.

इस्लामिक स्टेट-खोरासान प्रांत यानी ISIL-K को तालिबान के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों में गिना जाता है. ये संगठन तालिबान को वैचारिक और राजनीतिक रूप से स्वीकार नहीं करता और उसके अधिकारियों, सुरक्षा बलों तथा ठिकानों पर हमले करता रहा है. ISIL-K की गतिविधियां खास तौर पर पूर्वी और उत्तरी अफगानिस्तान तथा काबुल जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में दर्ज की गई हैं. इसकी हिंसा सिर्फ तालिबान तक सीमित नहीं रहती. संगठन ने नागरिकों और धार्मिक समुदायों को भी निशाना बनाया है. यही वजह है कि इसे बाकी छोटे एंटी-तालिबान समूहों से अलग स्तर का खतरा माना जाता है. फिर भी लगातार अभियानों के बावजूद ISIL-K तालिबान से बड़े पैमाने पर क्षेत्र छीनने में सफल नहीं हुआ है.

NRF: तालिबान के खिलाफ प्रमुख प्रतिरोध आंदोलन

नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी NRF तालिबान विरोधी प्रमुख सशस्त्र संगठनों में शामिल है. इसका आधार मुख्य रूप से उत्तरी और उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में रहा है और पंजशीर घाटी इसका सबसे चर्चित केंद्र रहा है. संगठन में पूर्व अफगान सरकार और सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों के शामिल होने की बात सामने आती रही है. NRF ने तालिबान के सुरक्षा ठिकानों, चौकियों और वाहनों को निशाना बनाकर हमले किए हैं. हालांकि संगठन ने अपनी ताकत के बड़े दावे किए हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से उनकी पुष्टि करना मुश्किल रहा है. संयुक्त राष्ट्र और EUAA के आकलन में NRF और दूसरे प्रतिरोधी संगठनों की गतिविधियों को तालिबान के पूरे क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए फिलहाल गंभीर चुनौती नहीं माना गया है.

AFF और दूसरे छोटे संगठन

अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट यानी AFF भी तालिबान विरोधी प्रमुख समूहों में शामिल है. इसके अलावा अफगानिस्तान मुक्ति आंदोलन, राष्ट्रीय लामबंदी मोर्चा और कुछ अन्य छोटे संगठनों का भी UN रिपोर्टों में उल्लेख हुआ है. इन संगठनों ने अलग-अलग समय पर तालिबान सुरक्षा बलों और सरकारी ठिकानों पर हमलों का दावा किया है. लेकिन इनकी गतिविधियां आम तौर पर सीमित और बिखरी हुई रही हैं. EUAA के अनुसार अफगानिस्तान में कई ऐसे समूहों ने अपने अस्तित्व की घोषणा की है जिनकी वास्तविक सैन्य क्षमता बहुत कम या अस्पष्ट है. यही वजह है कि तालिबान विरोधी आंदोलन को एक संयुक्त विद्रोह के बजाय कई छोटे और अलग-अलग नेटवर्क के रूप में देखा जाता है.

किन इलाकों में सबसे ज्यादा गतिविधि?

तालिबान विरोधी सशस्त्र गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अफगानिस्तान का उत्तर और उत्तर-पूर्व रहा है. बदख्शां, तखार, पंजशीर, बगलान, कपिसा, परवान और आसपास के इलाकों में NRF और AFF जैसी गतिविधियां दर्ज की गई हैं. UN की हालिया रिपोर्ट में बदख्शां, बल्ख, फरयाब, हेरात, कुनार, कुंदुज, काबुल, कंधार, लोगर और पंजशीर समेत कई प्रांतों में विभिन्न विरोधी समूहों की गतिविधियों का उल्लेख है. काबुल का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां तालिबान विरोधी समूहों के साथ ISIL-K भी सक्रिय रहा है. पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार भी ISIL-K से जुड़ी गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं.

बदख्शां इतना संवेदनशील क्यों है?

बदख्शां अफगानिस्तान के सबसे रणनीतिक और संवेदनशील इलाकों में से एक है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे सुरक्षा के लिहाज से खास बनाती है, क्योंकि यह ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के करीब है. यहां तालिबान विरोधी समूहों की गतिविधियों के साथ-साथ ISIL-K से जुड़ी घटनाओं और स्थानीय तनावों का भी उल्लेख मिलता है. इस इलाके में सुरक्षा अभियान, स्थानीय असंतोष और धार्मिक तनाव कई बार एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं. इसलिए यहां किसी एक संगठन की गतिविधि को अलग करके देखना मुश्किल हो सकता है. बदख्शां का पहाड़ी भूगोल भी सुरक्षा बलों के लिए चुनौती पैदा करता है और छोटे सशस्त्र समूहों को छिपकर गतिविधियां चलाने का अवसर दे सकता है.

फिर तालिबान की सत्ता कमजोर क्यों नहीं हुई?

इतने संगठनों की मौजूदगी के बावजूद तालिबान अब भी पूरे अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है. इसका सबसे बड़ा कारण विरोधी समूहों का बिखरा होना है. NRF, AFF और अन्य संगठनों के लक्ष्य तालिबान विरोधी होने के बावजूद उनके बीच मजबूत संयुक्त कमान और व्यापक सैन्य समन्वय नहीं है. उनके पास तालिबान जैसी देशव्यापी सुरक्षा और प्रशासनिक संरचना भी नहीं है. संयुक्त राष्ट्र ने हालिया रिपोर्टों में साफ कहा है कि सशस्त्र विरोधी समूह तालिबान के क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए कोई महत्वपूर्ण चुनौती पेश नहीं कर रहे थे. ISIL-K जरूर ज्यादा गंभीर सुरक्षा खतरा है, लेकिन वह भी तालिबान से बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाया है.

क्या TTP भी तालिबान का दुश्मन है?

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को सीधे तालिबान विरोधी संगठन मानना सही नहीं होगा. TTP का मुख्य संघर्ष पाकिस्तान सरकार और उसके सुरक्षा तंत्र के साथ है. अफगान तालिबान और TTP के बीच संबंधों को लेकर पाकिस्तान और काबुल के बीच लंबे समय से तनाव रहा है, लेकिन TTP की प्राथमिक लड़ाई पाकिस्तान में है. इसी तरह अल-कायदा को भी सामान्य एंटी-तालिबान समूहों की सूची में रखना सही नहीं होगा. UN और अन्य आकलनों में अल-कायदा और तालिबान के बीच संबंधों को अलग संदर्भ में देखा गया है. इसलिए अफगानिस्तान के सशस्त्र संगठनों को समझते समय ISIL-K, NRF, AFF और TTP की भूमिका को एक ही श्रेणी में रखना भ्रामक हो सकता है.

आगे तालिबान के लिए खतरा बढ़ सकता है?

फिलहाल उपलब्ध UN आकलन यह नहीं दिखाता कि तालिबान का क्षेत्रीय नियंत्रण तुरंत किसी बड़े खतरे में है. लेकिन भविष्य में स्थिति बदल सकती है. अगर NRF, AFF और अन्य समूह आपसी तालमेल बढ़ाते हैं, ज्यादा संसाधन हासिल करते हैं या किसी बड़े बाहरी समर्थन से मजबूत होते हैं, तो सुरक्षा चुनौती बढ़ सकती है. इसके अलावा ISIL-K पहले से ही अलग तरह का खतरा पैदा करता है. तालिबान के लिए समस्या सिर्फ सशस्त्र हमले नहीं हैं, बल्कि स्थानीय असंतोष, सीमाई तनाव और प्रशासनिक कमजोरियां भी हैं. फिर भी मौजूदा स्थिति में विरोधी समूहों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका बिखराव है. जब तक वे एक व्यापक और समन्वित राजनीतिक-सैन्य चुनौती नहीं बनते, तालिबान की देशव्यापी पकड़ को गंभीर रूप से कमजोर करना उनके लिए मुश्किल रहेगा.

तालिबान से सबसे खतरनाक तरीके से कौन लड़ रहा है?

ISIL-K को तालिबान के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा माना जाता है. NRF और AFF भी सक्रिय हैं, लेकिन उनकी क्षमता और गतिविधियां ISIL-K से अलग और अधिक सीमित हैं.

NRF और AFF में क्या अंतर है?

दोनों तालिबान विरोधी सशस्त्र संगठन हैं. NRF का आधार मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व में रहा है, जबकि AFF ने भी अलग-अलग इलाकों में तालिबान सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले किए हैं.

क्या ये संगठन तालिबान की सत्ता पलट सकते हैं?

फिलहाल ऐसा संकेत नहीं है. UN के मुताबिक विरोधी समूहों के हमले तालिबान के पूरे क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण चुनौती नहीं बने हैं और उनका संगठनात्मक तालमेल सीमित है.

TTP क्या तालिबान विरोधी संगठन है?

नहीं. TTP की मुख्य लड़ाई पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है. इसलिए उसे NRF या AFF जैसे अफगान तालिबान विरोधी संगठनों के साथ एक ही श्रेणी में रखना सही नहीं होगा.

अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा गतिविधि कहां दिखती है?

उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजशीर, बदख्शां, तखार और आसपास के इलाके महत्वपूर्ण हैं. काबुल और पूर्वी प्रांत भी ISIL-K समेत विभिन्न सुरक्षा घटनाओं के कारण संवेदनशील हैं.