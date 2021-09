वॉशिंगटन: भारत (India) और अमेरिका (US) , अफगानिस्तान (Afghanistan) में पाकिस्तान (Pakistan) के कदमों पर करीबी नजर रख रहे हैं. यह बात अमेरिका में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला (Harsh Vardhan Shringla) ने शुक्रवार को कही है. वॉशिंगटन की अपनी तीन दिवसीय यात्रा समाप्त होने पर मीड‍िया से विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा कि भारत की तालिबान (Taliban) के साथ सीमित बातचीत रही है, अफगानिस्तान के नए शासकों ने संकेत दिया है कि वे भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे.Also Read - तालिबान ने पंजशीर घाटी में कब्‍जे का दावा किया, रेजिस्टेंस फोर्स के नेताओं ने किया खारिज

विदेश सचिव ने कहा, ”उनके साथ (तालिबान) हमारी बातचीत बहुत सीमित रही है. ऐसा नहीं है कि हमारी कोई ठोस बातचीत हुई है. लेकिन अभी तक जो भी बातचीत हुई है, उसमें कम से कम तालिबान यह संकेत देते दिखाई दिया है कि वे इससे निपटने में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे.” Also Read - समय की कसौटी पर खरी उतरी है भारत-रूस की दोस्ती: प्रधानमंत्री मोदी

#WATCH Washington, DC | We’ve to see how situation evolves. Are we immediately going to take steps? Don’t think so. Are we going to calibrate decisions according to what happens? I think that would be the case..: Foreign Secy Shringla on India’s stand on UNSC delisting of Taliban pic.twitter.com/nDcGe1qm2Z

— ANI (@ANI) September 4, 2021