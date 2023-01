Taliban News: क्रूरता का इतिहास दोहरा रहा तालिबान, सरेआम 9 आरोपियों पर बरसाए गए कोड़े, चार के काट डाले हाथ

Taliban News: तालिबान एक बार फिर से अपने रंग में लौट रहा है. तालिबानी सजा का एक दृश्य मंगलवार को दिखा, जब कंधार के अहमद शाही स्टेडियम में भारी भीड़ के सामने चोरी के आरोप में सार्वजनिक रूप से चार लोगों के हाथ काट दिए गए. गवर्नर कार्यालय के एक प्रवक्ता हाजी ज़ैद ने कहा, इसके अलावा, विभिन्न अपराधों के लिए फुटबॉल स्टेडियम में नौ लोगों को कोड़े मारे गए. द सन की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता ने बताया कि, सभी दोषियों को 35-39 बार कोड़े मारे गए.

सरेआम दी गई सजा, देखते रहे लोग

इस तालिबानी सजा की घटना के समय तालिबान के अधिकारी, धार्मिक मौलवी, बुजुर्ग और स्थानीय लोग स्टेडियम में मौजूद थे. घटना की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नौ लोग घास पर बैठे अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं.

मानवाधिकार अधिवक्ता और अफगान पुनर्वास मंत्री और शरणार्थियों के मंत्री की पूर्व नीति सलाहकार, शबनम नसीमी ने दर्शकों के रूप में तालिबान अधिकारियों के साथ स्टेडियम में बैठे पुरुषों की एक तस्वीर साझा की है.