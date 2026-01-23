Hindi World Hindi

Talking About A Futuristic Form Of Immortality Elon Musk Says Aging Can Be Reversed Someday

हमेशा जवां रहने के फॉर्मूले पर एलन मस्क का बड़ा बयान, बोले-होनी चाहिए बुढ़ापे को रोकने वाली कोई आंतरिक घड़ी

Elon Musk: एलन मस्क कहते हैं कि बुढ़ापे की समस्या को एक दिन हल किया जा सकता है और उसे उल्टा भी किया जा सकता है.

(photo credit reuters, for representation only)

Elon Musk: स्पेस और न्यू इनोवेशन के लिए मशहूर दुनिया के सबसे अमीर शख्स इन दिनों अमरता पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं. दावोस में एलन मस्क ने कहा कि मौत कोई अंतिम सच्चाई नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जैविक (बायोलॉजिकल) समस्या है, जिसे विज्ञान की मदद से बदला या नियंत्रित किया जा सकता है. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए, मस्क ने बुढ़ापे को एक ऐसी समस्या बताया जिसे विज्ञान आखिरकार सुलझा लेगा.

बूढ़ा होना कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं



ब्लैकरॉक के CEO लैरी फिंक के साथ बातचीत के दौरान, मस्क ने कहा कि बूढ़ा होना कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है जो इंसान की समझ से परे हो. मस्क ने इसे कुछ ऐसा बताया जो शोधकर्ताओं की ओर से मूल कारण की पहचान करने के बाद अपेक्षाकृत सीधा होना चाहिए.

बुढ़ापे को नियंत्रित करने वाली आंतरिक घड़ी

उन्होंने बताया कि मानव शरीर एक साथ कैसे बूढ़ा होता है. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसका बायां हाथ बूढ़ा हो और दायां हाथ जवान हो. उन्होंने यह सुझाव दिया कि शरीर की खरबों कोशिकाओं में बुढ़ापे को नियंत्रित करने वाली कोई आंतरिक घड़ी जरूर होनी चाहिए.

लंबी उम्र के जोखिम भी

मस्क कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसी समस्या है जिसे विज्ञान एक दिन हल कर सकता है, हालांकि वह चेतावनी देते हैं कि इंसानों की बहुत लंबी उम्र के साथ सामाजिक जोखिम भी आ सकते हैं. मस्क ने कहा, वैसे, मौत के भी कुछ फायदे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तो समाज में बदलाव आना बंद हो सकता है.

सेमी-इमॉर्टैलिटी

इससे पहले एक हालिया पॉडकास्ट में एलन मस्क ने सेमी-इमॉर्टैलिटी पर बात की थी. एलन मस्क कहते हैं कि बुढ़ापे की समस्या को एक दिन हल किया जा सकता है और उसे उल्टा भी किया जा सकता है. बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मस्क का आना अप्रत्याशित था. पहली बार उन्होंने इस इवेंट में बात की है. उन्होंने पहले इसे बहुत बोरिंग कहकर खारिज कर दिया था.

Add India.com as a Preferred Source