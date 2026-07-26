डायनासोर युग में था पैर वाला सांप... 8 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिलने के बाद बड़ा खुलासा

Tametara: माना जाता है कि सांप सबसे पहले लगभग 17 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में आए थे, लेकिन जुरासिक काल का कोई भी अच्छी हालत वाला सांप का जीवाश्म नहीं मिला है और उसके बाद के क्रेटेशियस काल (जो डायनासोर के दौर का आखिरी हिस्सा था) के भी बहुत कम जीवाश्म मिले हैं.

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सांप सबसे पहले डायनासोर के दौर में आए थे. (photo credit, credit AI)

Tametara:दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में सांप का एक जीवाश्म मिला है, जो करीब 7.5 से 8.5 करोड़ साल पुराना है. यह जीवाश्म ‘टामेटारा मिरिम’ (Tametara mirim) नाम के सांप का है, जो क्रेटेशियस काल में रहता था. इस सांप की लंबाई लगभग 42 सेमी थी. यह जीवाश्म ब्राजील के साओ पाउलो राज्य की प्रेसिडेंटे प्रूडेंटे नगरपालिका में मिला था.

डायनासोर का साथी

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सांप सबसे पहले डायनासोर के दौर में आए थे, लेकिन कई शुरुआती प्रजातियों के जीवाश्म इतने अधूरे हैं कि वैज्ञानिकों को एक समूह के तौर पर उनके विकास को समझने में मुश्किल हुई है. अब, से मिला एक अच्छी हालत वाला जीवाश्म इन रेंगने वाले जीवों के इतिहास के बारे में नई जानकारी दे रहा है.

उस सांप के पैर थे

आज मौजूद सभी सांप बिना पैरों वाले होते हैं, लेकिन जीवाश्मों से पता चलता है कि शुरुआती सांपों में पिछले पैर होते थे. टैमेटारा जीवाश्म का कूल्हे का हिस्सा सुरक्षित नहीं था, लेकिन उस सांप में निश्चित रूप से मज़बूत पिछले पैर रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसकी क्रेटेशियस प्रजाति की साथी ‘नजाश रियोनेग्रिना’ (Najash rionegrina) में थे.

कहां रहता था टामेटारा मिरिम ?

टामेटारा मिरिम एक समृद्ध इकोसिस्टम में रहता था, जहां इसके साथ लंबी गर्दन वाले विशालकाय शाकाहारी डायनासोर, मगरमच्छ और पक्षी जैसे जीव भी रहते थे. जीवाश्मों से पता चला है कि क्रेटेशियस सांपों ने बिल में रहने, ज़मीन पर रहने और समुद्री जीवन-शैली के अनुसार खुद को ढाला था.

किस हालात में मिला जीवाश्म ?

इस जीवाश्म में टामेटारा का पूरा शरीर नहीं बचा है, लेकिन खोपड़ी का एक हिस्सा इतनी अच्छी हालत में है कि शोधकर्ता सांप के दिमाग की बनावट को फिर से तैयार कर पाए हैं. जीवाश्म में खोपड़ी का लगभग 60 प्रतिशत और रीढ़ की हड्डी का 70 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है. दिमाग का आकार और खोपड़ी की हड्डी की संरचना यह दिखाती है कि यह प्रजाति ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहती थी, जैसे आज की कई प्रजातियां, जैसे कि कोरल स्नेक, रहती हैं.

क्या कहते हैं शोधकर्ता

अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के प्रोफेसर और इस हफ़्ते ‘नेचर’ जर्नल में छपी नई जीवाश्म से जुड़ी स्टडी के मुख्य लेखक टियागो सिमोस कहते हैं, सांप सभी वर्टेब्रेट्स (रीढ़ की हड्डी वाले जीवों) में सबसे अनोखे शारीरिक बनावट वाले जीवों में से एक हैं. टैमेटारा संभवतः कीड़ों का शिकार करता था, लेकिन उसके भोजन का कोई सीधा सबूत नहीं है. चूंकि जीवाश्म में दांत नहीं थे, इसलिए यह स्पष्ट नहीं था कि टैमेटारा ज़हरीला था या नहीं, जैसा कि कोरल सांप होते हैं. टैमेटारा के कोई भी प्रत्यक्ष वंशज आज जीवित नहीं हैं.