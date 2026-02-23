Hindi World Hindi

सत्ता मिलते ही तारिक रहमान ने फेरबदल शुरू किए, बांग्लादेश की सेना में हुआ बड़ा बदलाव, भारत से इस अधिकारी के वापस बुलाया

तारिक रहमान ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को भारत से वापस बुला लिया है. वह भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन में डिफेंस एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे.

(फोटो क्रेडिट- @bdbnp78 , Bangladesh Nationalist Party)

Bangladesh: बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सत्ता संभालते ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. तारिक रहमान ने देश की सेना में टॉप लेवल पर बड़ा फेरबदल किया है. प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बांग्लादेश में नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) की नियुक्ति की है. इसके अलावा भारत में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में काम कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी को वापस बुलाकर बड़े पद से नवाजा है.

बांग्लादेश की सेना में क्या बदलाव हुए?

ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल एम मैनुर रहमान को देश का नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है. वह पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड (ARTDOC) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) के चीफ थे. मैनुर रहमान लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम की जगह लेंगे.

आर्मी हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल के तौर पर काम कर रहे मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस (DGFI) का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है. मेजर जनरल के पद पर प्रमोशन मिलने के बाद राशिद चौधरी यह पद संभालेंगे. वह मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम की जगह लेंगे जो अब

विदेश मंत्रालय में राजदूत के रूप में काम करेंगे.

प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर (PSO) लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन की जगह हाल ही में प्रमोट हुए लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान को नियुक्त किया गया है. कमरुल हसन को विदेश में राजदूत बनाकर भेजने के लिए विदेश मंत्रालय से अटैच किया गया है.

भारत से किसे वापस बुलाया?

तारिक रहमान ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को भारत से वापस बुला लिया है. वह भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन में डिफेंस एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे. उन्हें मेजर जनरल के रैंक पर प्रमोट किया गया है और 55वीं इन्फैंट्री डिवीजन का GOC नियुक्त किया गया है. वहीं मेजर जनरल जेएम इमदादुल इस्लाम को ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर (EBRC) का कमांडेंट नियुक्त किया गया है, इससे पहले वह 55वीं इन्फैंट्री डिवीजन को हेड कर रहे थे.

बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को 12 फरवरी को हुए चुनावों में दो-तिहाई बहुमत मिला था. इसके बाद 60 साल के रहमान ने 17 फरवरी को शपथ ली थी. रहमान के सत्ता संभालते ही मुहम्मद यूनुस के 18 महीने शासन का अंत हो गया था. माना जा रहा है कि सत्ता संभालते ही बड़े फैसले लेकर तारिक रहमान देश पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं. कहा जा रहा है कि सेना से जुड़े इन बदलावों का असर कई अहम स्ट्रेटेजिक कमांड्स के साथ-साथ बांग्लादेश की सबसे बड़ी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी पर भी पड़ेगा.

