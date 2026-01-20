चाय पीने चलें क्या? ऑफिस में धीरे-धीरे खत्म हो रहा टी-ब्रेक, इतने फीसदी कर्मचारियों ने माना

Office Tea Breaks: बड़ी संख्या में कर्मचारी कह रहे हैं कि ऑफिस में चाय ब्रेक में सहकर्मी से बात करने का कल्चर खत्म हो रहा है.

Published date india.com Updated: January 20, 2026 11:56 AM IST
Office Tea Breaks: चाय पीने चलें क्या? कितना अच्छा लगता है न. जब ऑफिस में आप से कोई ये पूछता है. पर नए सर्वे में चौंकाने वाली बात पता चली है. बड़ी संख्या में कर्मचारी कह रहे हैं कि ऑफिस में चाय ब्रेक का कल्चर खत्म हो रहा है.अगर वे चाय पीते भी हैं तो अकेले. कर्मचारी काम के समय दूसरों से बात नहीं कर रहे हैं.

कितने फीसदी कर्मचारी टी-ब्रेक में बात नहीं करते

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग आधे कर्मचारी कभी भी चाय पीते हुए बात नहीं करते. और सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए अपनी डेस्क छोड़ते हैं. जबकि उन्हें ये बात पता है कि चाय ब्रेक मानसिक सेहत को सपोर्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है.

एक तिहाई लोग वर्क स्पेस नहीं छोड़ते

एक तिहाई से ज़्यादा लोग काम के दौरान मुश्किल से ही अपनी वर्कस्पेस छोड़ते हैं. 76 फीसदी का कहना है कि ब्रेक का काम पर उनकी मानसिक सेहत पर पॉजिटिव असर पड़ता है.

ब्रेक के दौरान 44% लोग बाहर ज़्यादा समय बिताने का प्लान बनाते हैं और 20 फीसदी कर्मचारी दोस्तों और परिवार से टेक्स्ट मैसेज का जवाब देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. लगभग 18% लोग अपने प्रियजनों को जल्दी से वीडियो कॉल करना चाहते हैं.

किसने किया शोध

ब्रिटेन की वर्क कल्चर में यह चौंकाने वाला बदलाव मोबाइल प्रोवाइडर थ्री यूके के एक सर्वे में सामने आया है.

बॉस से की ये अपील

थ्री के शोधकर्ताओं ने बॉस से अपील कर रहा है कि वे टी लीव पहल लागू करें, जिसमें कर्मचारियों को 30 मिनट का, बिना किसी सवाल-जवाब के ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. वह कहते हैं, चाय की चुस्की लेते हुए एक सार्थक बातचीत जैसी कोई साधारण सी चीज चाहे फोन पर हो या आमने-सामने और ताजी हवा हमें ज़्यादा जुड़ा हुआ और कम अकेला महसूस करा सकती है.

मानसिक स्वास्थ्य के पैरोकार और पूर्व लव आइलैंड स्टार डॉ. एलेक्स जॉर्ज ने कहा, मुझे खुद पता है कि जब आप काम पर होते हैं तो दिन कैसे आसानी से निकल जाता है, लेकिन अपनी डेस्क से दूर समय निकालना हमारी मानसिक सेहत को सपोर्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है.

