पाकिस्तान (Pakistan) से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान के गुजरात ( Gujrat) स्थित चक कमला गांव (Chak Kamala Village) में कुछ अज्ञात लोगों ने कब्र में दफन युवती की लाश को निकाला और उसके साथ रेप किया. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PMLN) के उप महासचिव अताउल्लाह तरार (Attaullah Tarar) ने 6 मई को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि 17 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच वैज्ञानिक तरीकों से की जा रही है.Also Read - भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत से बेहतर हैं मोहम्मद रिजवान: पूर्व पाक क्रिकेटर

रिपोर्ट्स के मुताबिक चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब मृतक लड़की के परिजन धार्मिक परंपराओं के अनुसार अगली सुबह कब्रिस्तान गए. कब्रिस्तान पहुंचने पर परिजनों ने शव वाली जगह को खुला पाया और शव भी गायब था. काफी दूर खोजने के बाद शव मिला. शरीर में रेप के निशान थे. मृतक किशोरी के चाचा ने पुलिस से संपर्क किया और इसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. कथित तौर पर, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस चौंकाने वाली घटना में कितने शख्स शामिल थे. Also Read - हाय ओ रब्बा! ये पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को क्या हो गया, खुद को गधा क्यों बता दिया, देखें वायरल वीडियो

17 suspects under interrogation and investgn is being done as per scientific methods. CM has asked for regular reports and we will not rest till the culprits are put behind bars.

Okara: two suspects arrested who were doing magic on the body of a 2 year old. Investgn going on https://t.co/nxN1jOCoqv

— Attaullah Tarar (@TararAttaullah) May 6, 2022