कोलंबो : हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का हालात ठीक नहीं हैं. महंगाई चरम पर है और विदेश कर्ज के तले उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है. कैबिनेट मंत्री सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे चुके हैं. इस बीच अब श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने नोर्वे के ओस्लो और इराक के बगदाद में श्रीलंका के दूतावासों को अस्थायी तौर पर बंद करने का निर्णय लिया है.Also Read - Sri Lanka के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने 24 घंटे से भी कम समय में दिया इस्तीफा

यही नहीं श्रीलंका ने आगामी 30 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपने महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का भी निर्णय लिया है. सरकार ने गहन विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया है. देश के आर्थिक हालात और विदेश मुद्रा भंडार में आई बड़ी कमी के चलते देश को ऐसे हालात से निकालने के लिए यह निर्णय लिया गया है. Also Read - Sri Lanka Crisis: आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के मंत्रिमंडल में हुआ बड़ा उलटफेर

