Ten US States Sue Google For Abusing Market Power: प्रमुख सर्च इंजन कंपनी गूगल की मुश्किलें बढ़ सकती है. अमेरिका के 10 राज्यों ने इस प्रमुख सर्च इंजन के खिलाफ एक और मुकदमा दायर किया है. कंपनी पर आरोप है कि वह ऑनलाइन विज्ञापन बाजार पर कब्जा जमाने के लिए अवैध तरीके अपना रही है. उस पर फेसबुक के साथ सौदेबाजी कर बिक्री में भी गड़बड़ी करने का आरोप है.

टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने गूगल के खिलाफ एक याचिका दायर कर यह आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन विज्ञापन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए कंपनी 'अवैध' तरीका अपना रही है. पैक्सटन ने बुधवार को ट्वीट किया कि डिजिटल विज्ञापनों के लुभावने बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म करने को लेकर अनुचित व्यवहार अपनाए जाने के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज कराया है.

गूगल को विज्ञापनों के जरिए सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है. इस मामले पर गूगल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. गूगल के खिलाफ दायर यह दूसरी याचिका है. इससे पहले अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने भी अक्टूबर में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पिछले दिनों फेसबुक के खिलाफ भी याचिका दायर की गयी थी.

याचिका में आरोप लगाया है कि गूगल बाजार में अपनी उपस्थिति का फायदा उठाते हुए विज्ञापनों को दिए जाने वाले स्थान के बारे में मनमानी कर रहा है और उनकी कीमतों पर भी वह एकतरफा तरीके से कदम उठा रहा है.

पैक्सटन ने एक वीडियो में कहा कि कुछ और राज्यों द्वारा गूगल के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी. हालांकि उन्होंने मामले में शामिल अन्य राज्यों के नामों का खुलासा नहीं किया.

पैक्सटन प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए अनुचित व्यवहार अपनाने को लेकर प्रौद्योगिकी कंपनियों की आलोचना करते रहे हैं और टेक्सास भी हाल में ऐसे कुछ राज्यों में शामिल हो गया जिसने फेसबुक के खिलाफ याचिका दायर की.

पैक्सटन ने कहा, ‘‘कंपनी बाजार में अपने दबदबे का फायदा उठाकर प्रतिस्पर्धा खत्म करने और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है. गूगल ने भी प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी है और ऑनलाइन विज्ञापन के बाजार पर कब्जा जमा लिया है.’’

(इनपुट-भाषा)