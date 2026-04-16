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फिर लड़ने की ताकत जुटा रहा है ईरान? सैटेलाइट इमेज में क्या दिखा जिससे परेशान हैं अमेरिका-इजरायल?
रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान मौजूदा संघर्ष-विराम का इस्तेमाल मलबे को हटाने और हमलों में क्षतिग्रस्त हुए अपने भूमिगत मिसाइल ठिकानों तक फिर से पहुंच बहाल करने के लिए कर रहा है.
America-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच इस समय युद्ध-विराम लागू है. इस बीच दोनों देश बातचीत भी कर रहे हैं. लेकिन, ईरान इस समय का इस्तेमाल अपनी ताकत को फिर से जुटाने के लिए कर रहा है. युद्ध-विराम के दिनों में ली गई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान में हो रही गतिविधियों के बारे में पता चला है.
डेली टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान मौजूदा संघर्ष-विराम का इस्तेमाल मलबे को हटाने और हमलों में क्षतिग्रस्त हुए अपने भूमिगत मिसाइल ठिकानों तक फिर से पहुंच बहाल करने के लिए कर रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 अप्रैल को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के खोमेनी और तबरीज के पास स्थित मिसाइल सुविधाओं पर ट्रकों और भारी मशीनों को काम करते हुए देखा गया.
अमेरिका और ईरान ने इन दोनों जगहों पर भीषण हमले किये थे और दर्जनों मिसाइलें दागी थीं. उपग्रह तस्वीरों में यहां कामगारों को सुरंगों के प्रवेश-द्वारों से मलबा हटाते हुए देखा गया. ये सभी हवाई हमलों के कारण बंद हो गए थे. सामने आया है कि ईरान भूमिगत मिसाइल ठिकानों के ऊपर जमा मलबे को हटा रहा है और इन्हें फिर से खोल रहा है.
मलबा क्यों हटा रहा है ईरान?
भूमिगत मिसाइल ठिकानों पर सटीक हमलों के कारण ईरान को काफी नुकसान हुआ था. लेकिन, अब अस्थायी रूप से जारी युद्ध विराम के दौरान ईरान जमीन में दबे मिसाइल लॉन्चरों को फिर से हासिल करने को नई जगहों पर तैनात करने का प्रयास कर रहा है. अमेरिकी समाचार चैनल सीएनएन ने भी उपग्रह तस्वीरों के माध्यम से होर्मोजगान और तबरीज सहित कई स्थानों पर सुरंगों के मुहाने के पास खुदाई और डंपिंग उपकरण देखे जाने की पुष्टि की है.
बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरानी ऑपरेटिव मिसाइल बंकरों और साइलो को फिर से चालू करने के लिए काम कर रहे हैं. अमेरिकी युद्ध विभाग का कहना है कि अमेरिका और इजरायल की सेनाओं ने पांच हफ्तों तक चली लड़ाई के दौरान ईरान में 13,000 जगहों को निशाना बनाया. इसमें 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज सुविधाएं थीं.
ईरान में अब भी लड़ने की ताकत बाकी!
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ईरान के पास अभी भी अपने बचे हुए हथियारों का इस्तेमाल करके हमले करने की क्षमता मौजूद है. अमेरिका को ईरान के बचे लॉन्चर्स की सटीक संख्या नहीं पता लेकिन, अनुमान कि इसके लगभग आधे लॉन्चर बच गए हैं. ईरान पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि ज्यादातर मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़ी इलाकों में स्थित है और जमीन के नीचे बनी सुरंगों के नेटवर्क से सुरक्षित है.
इस तरह के ठिकानों को पारंपरिक हमलों के जरिए पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल हो जाता है. यह भी अनुमान है कि ईरान के पास ऐसे मोबाइल लॉन्च सिस्टम हैं जिन्हें तेजी से तैनात और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है.
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