नाइजर के नियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला- 13 की मौत, अलकायदा से जुड़ रहे तार

गुरुवार तड़के नाइजर के डियोरी हमानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर आतंकवादियों ने बड़ी संख्या में घुसकर हमला कर दिया. इस हमले में 11 जवानों और 2 नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत की खबर है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 19, 2026, 7:49 AM IST
terrorist attack at Niger Airport AI photo
नाइजर के नियामी के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला (तस्वीर @AI से)

नाइजर (अफ्रीकी देश) की राजधानी नियामी के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह (19 जून) आतंकवादियों ने बड़ी संख्या में घुसकर हमला कर दिया. इस हमले में 11 सैनिकों और 2 नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत की खबर है. वहीं नाइजर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में 22 हमलावरों को भी मौत के घाट उतारा है. करीब 20 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है. आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े एक ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है.

रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल (RFI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावरों ने एयरपोर्ट पर घुसते ही गोलीबारी शुरू कर दी और अगले कई घंटों तक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह संघर्ष चला. बाद में एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में सेना को तैनात कर दिया गया है.

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नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि आतंकियों के कायराना हमले को नाकाम कर दिया गया है और 20 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके पास हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है.

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में चश्मदीदों के हवाले से बताया गया है, जिस वक्त यह हमला हुआ, तब यहां गोलीबारी और विस्फोटों की आवाज सुनी गई. इस हिंसा के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया और एयरपोर्ट की ओर आने वाले लोगों की सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया.

बता दें इस अफ्रीकी देश में 2023 के बाद से हुए तख्तापलट के बाद देश की शासन-व्यवस्था सेना के हाथ में है. यह देश यहां के साहेल इलाके में फैली जानलेवा जिहादी हिंसा को रोकने में संघर्ष कर रहा है. यहां जिहादी ताकतों को लगातार मजबूत होने के चलते पड़ोसी देशी माली और बुर्किना फासो भी प्रभावित हैं. इन देशों में भी मिलिट्री शासन ही है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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