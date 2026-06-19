नाइजर के नियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला- 13 की मौत, अलकायदा से जुड़ रहे तार

गुरुवार तड़के नाइजर के डियोरी हमानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर आतंकवादियों ने बड़ी संख्या में घुसकर हमला कर दिया. इस हमले में 11 जवानों और 2 नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत की खबर है.

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नाइजर के नियामी के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला (तस्वीर @AI से)

नाइजर (अफ्रीकी देश) की राजधानी नियामी के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह (19 जून) आतंकवादियों ने बड़ी संख्या में घुसकर हमला कर दिया. इस हमले में 11 सैनिकों और 2 नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत की खबर है. वहीं नाइजर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में 22 हमलावरों को भी मौत के घाट उतारा है. करीब 20 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है. आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े एक ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है.

रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल (RFI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावरों ने एयरपोर्ट पर घुसते ही गोलीबारी शुरू कर दी और अगले कई घंटों तक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह संघर्ष चला. बाद में एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में सेना को तैनात कर दिया गया है.

#Niger : nouvelle arrestation d’un présumé terroriste qui serait impliqué dans l’attaque contre l’aéroport Diori Hamani de #Niamey ce 18 juin 2026. Il aurait été appréhendé à la rive droite du fleuve Niger dans la capitale nigérienne dans la nuit du 18 au 19 juin 2026. #Sécurité https://t.co/OrcMTvXydk pic.twitter.com/ighqHdkkXG — Ahmadou Atafa (@AhmadouAtafa) June 18, 2026



नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि आतंकियों के कायराना हमले को नाकाम कर दिया गया है और 20 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके पास हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है.

#Niger

One of the attackers apprehended in around airport in Niamey. https://t.co/dXZyGzk86F pic.twitter.com/nQ6yTPO5iw — Hasret Kargın (@KargnHasret) June 18, 2026

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में चश्मदीदों के हवाले से बताया गया है, जिस वक्त यह हमला हुआ, तब यहां गोलीबारी और विस्फोटों की आवाज सुनी गई. इस हिंसा के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया और एयरपोर्ट की ओर आने वाले लोगों की सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया.

बता दें इस अफ्रीकी देश में 2023 के बाद से हुए तख्तापलट के बाद देश की शासन-व्यवस्था सेना के हाथ में है. यह देश यहां के साहेल इलाके में फैली जानलेवा जिहादी हिंसा को रोकने में संघर्ष कर रहा है. यहां जिहादी ताकतों को लगातार मजबूत होने के चलते पड़ोसी देशी माली और बुर्किना फासो भी प्रभावित हैं. इन देशों में भी मिलिट्री शासन ही है.