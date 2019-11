लंदन/ हेग/पेरिस: शुक्रवार का दिन यूरोप के तीन देशों के लिए भय और आंतकी वारदात की घटनाओं का गवाह बना. ब्रिटेन मशहूर लंदन ब्रिज के निकट शुक्रवार को हुई चाकूबाजी को आतंकवादी घटना घोषित किया गया है, जिसमें दो लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. वहीं, नीदरलैंड के शहर द हेग में शॉपिंग स्ट्रीट पर शुक्रवार को चाकूबाजी की घटना में तीन नाबालिग घायल हो गए. खासबात ये हैं यह घटना ब्रिटेन के मशहूर लंदन ब्रिज के निकट शुक्रवार को हुई चाकूबाजी की घटना के कुछ घंटे बाद हुई है. वहीं, फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक रेलव स्‍टेशन को बम की आशंका के चलते खाली कराया गया है.

ब्रिटेन में स्कॉटलैंड यार्ड ने फर्जी विस्फोटक जैकेट पहने एक पुरुष संदिग्ध को घटनास्थल पर मार गिराने की पुष्टि की. बता दें कि लंदन ब्रिज वह इलाका है, जहां जून 2017 में आईएसआईएस के आतंकी हमले में 11 लोग मारे गए थे.

Man wearing ‘hoax explosive device’ shot dead in London terror incident

नीदरलैंड के शहर द हेग में यह घटना शहर के मध्य में एक ‘डिपोर्टमेंट स्टोर’ में हुई. दे हेग पुलिस ने ट्वीट किया, ग्रोटे मार्कटस्ट्राट में हुई घटना में घायल हुए तीनों लोग नाबालिग हैं. हम उनके परिवार के साथ संपर्क में हैं.” यह वाकया भी संदिग्‍ध आतंकी वारदात मानकर जांच की जा रही है.

Several people injured in The Hague stabbing

