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'पाकिस्तान है अमेरिका का पिट्ठू, तालिबान की मदद करें लड़ाके' इस कुख्यात आतंकवादी संगठन के फरमान से उड़ी आसिम मुनीर की नींद

सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में अल कायदा ने कहा है कि पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देशों पर काम कर रहा है. अल कायदा ने ये भी कहा है कि वह सभी मोर्चों पर अफगान सरकार को समर्थन देगा और तालिबान का बचाव करना जारी रखेगा.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Taliban-Pakistan conflict: तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई में अब दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से एक अल कायदा भी कूद गया है. आतंकी संगठन अल-कायदा की टॉप लीटरशिप ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ एक कड़ा बयान जारी किया है. इसमें लड़ाकों से अफगान तालिबान के समर्थन देने की अपील की गई है.

CNN-News18 की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान के समर्थन और पाकिस्तान के विरोध वाला बयान तालिबान के आधिकारिक मीडिया चैनल ‘अल-सहब फाउंडेशन’ के जरिए जारी किया गया है. ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी फौज और तालिबान लड़ाकों के बीच भीषण झड़प आम बात हो गई है.

अल कायदा ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा?

सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में अल कायदा ने कहा है कि पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देशों पर काम कर रहा है. अल कायदा ने ये भी कहा है कि वह सभी मोर्चों पर अफगान सरकार को समर्थन देगा और तालिबान का बचाव करना जारी रखेगा. अल कायदा ने ये भी दावा किया है कि मौजूदा अफगान प्रशासन ही एकमात्र वैध इस्लामी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है. इसमें कहा गया है कि दुनिया भर के उत्पीड़ित मुसलमानों की उम्मीदें इसी से जुड़ी हुई हैं.

पाकिस्तानी मिसाइल हमले के बाद बढ़ा तनाव

हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार में सैयद जमालुद्दीन यूनिवर्सिटी पर मिसाइल और मोर्टार हमला किया था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गए हैं. तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री निदा मोहम्मद नदीम ने कहा है कि पाकिस्तान के बार-बार होने वाले हमलों के खिलाफ अफगानिस्तान का धैर्य और संयम कमजोरी नहीं है. तालिबान ने कहा है कि वह सही समय और सही हालात में इस्लामाबाद को जवाब देगा.

बता दें कि पाकिस्तानी मिसाइल हमलों में अफगानिस्तान के असदाबाद और सरकानो जिलों को भी निशाना बनाया गया. इन हमलों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हुए. अफगान तालिबान ने इन हमलों के बाद कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम जोरदार जवाब देने में सक्षम हैं.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच क्यों छिड़ी है जंग?

पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों को अफगान तालिबान का समर्थन प्राप्त है. पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में हमलों को अंजाम देकर आसानी से अफगानिस्तान में घुस जाते हैं. हालांकि अफगान तालिबान इन आरोपों का खंडन करता आया है. अफगान तालिबान ने टीटीपी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला बताया है.

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इससे पहले पाकिस्तानी सैन्य बलों ने स्पिन बोल्डक जिले में एक अफगान बच्चे को गोली मार दी थी. इस घटना के बाद अफगान सीमा बल और पाक‍िस्‍तानी सेना के बीच भयंकर झड़प हुई. कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. इस दौरान अफगान बलों ने कई हल्के और भारी हथियार भी अपने कब्जे में लिए. इस साल के फरवरी महीने से ही तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है.