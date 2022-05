Elon Musk: टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया है. एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा है कि वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के ट्विटर एकाउंट पर लगाए गए स्थायी प्रतिबंध को वापस ले लेंगे.उन्होंने कहा कि, ट्विटर द्वारा डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया गया प्रतिबंध ‘नैतिक रूप से बुरा फैसला’ था. मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी के इस फैसले को ‘बेहद मूर्खतापूर्ण’ करार दिया. उन्होंने कहा कि ट्विटर द्वारा अकाउंट पर स्थायी प्रतिबंध दुर्लभ परिस्थितयों में होना चाहिए और ऐसे कदम उन अकाउंट के लिए उठाए जाने चाहिए, जो गड़बड़ी करने वाले हैं.Also Read - अब ताजमहल में चलेगी टेस्ला कार, पेटीएम के सीईओ ने एलन मस्क से कर दी ये डिमांड!

ट्विटर के अधिग्रहण की योजना को अमलीजामा पहना रहे एलन मस्क ने कारों के भविष्य को लेकर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही. Also Read - Facebook यूजर्स को लगेगा झटका, बंद होने वाले हैं कुछ लोकेशन ट्रैकिंग फीचर्स

Elon Musk says he would lift Twitter ban on former US President Donald Trump: AFP

— ANI (@ANI) May 10, 2022