टेस्ला के सीईओ Elon Musk ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter खरीदने के बाद अब Coca-Cola खरीदने का इशारा दिया है. आज गुरुवार को उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया कि अगली बारी कोका-कोला खरीदने की होगी. अमेरिकी बिजनेस टायकून एशा ग्रिग्स कैंडलर ने 1888 में एक केमिस्ट से कोका-कोला की रेसिपी को खरीद लिया था और बाद में इसे एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित किया.Also Read - आनंद महिंद्रा ने बैलगाड़ी की फोटो पर एलन मस्क को किया टैग, कही ये मजेदार बात

कोका कोला खरीदने का एलन मस्क का ये ट्वीट आते ही सोशल मीडिया में छा गया. ट्वीट को एक ही घंटे में करीब दस लाख लाइक मिल चुके हैं, जबकि ढाई लाख लोगों ने ट्वीट को रिट्वीट किया है. मस्क पिछले चौबीस घंटे से ट्विटर पर खूब एक्टिव हैं और एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रहे हैं. अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर लिखा- सुनो, मैं चमत्कार नहीं कर सकता हूं. Also Read - बिकने के बाद भी इस वजह से Twitter पर वापस नहीं आना चाहते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022