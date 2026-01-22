  • Hindi
एक साथ दो जुड़वां भाइयों के साथ डेटिंग कर रही महिला, कहा- उम्मीद है बच्चा दोनों को करेगा डैड

Three-way relationship: थाई महिला एक साथ जुड़वां भाइयों को डेट कर रही है. खास बात यह है कि उनका परिवार भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है.

एक साथ दो जुड़वां भाइयों के साथ डेटिंग कर रही महिला, कहा- उम्मीद है बच्चा दोनों को करेगा डैड
Three-way relationship: एक थाई महिला और उसके प्रेमियों की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है. महिला का कहना है कि वह एक साथ जुड़वां भाइयों को डेट कर रही है और परिवार का सपोर्ट भी मिला है.

साउथ चाइना मार्निंग की रिपोर्ट के मुताबिक महिला का कहना है कि यह एक थ्री वे रिलेशनशिप यानी तीन-तरफा रिश्ता है. महिला बीच में सोती है और दोनों प्रेमी उसके अगल-बगल. प्रेग्नेंसी में बायोलॉजिकल पिता की पहचान के लिए DNA टेस्ट किया जाएगा.

कौन है ये महिला

उत्तर-पूर्वी थाईलैंड इस महिला का नाम नाखोन फानोम है, जिसे फाह के नाम से भी जाना जाता है. उसकी उम्र 24 साल की महिला. फाह एक रेस्टोरेंट में काम करती है, जहाँ वह कस्टमर को सर्व करने से लेकर किचन में मदद करने तक सब कुछ संभालती है.

फाह, जो एक साल से ज्यादा समय से सिंगल थी. फिर जुड़वां सुएआ और सिंग ने उससे संपर्क किया. छोटे जुड़वां, सुएआ ने कहा कि उसने पहले फाह को मैसेज किया और बाद में अपने भाई को उससे संपर्क करने के लिए कहा.

तीनों ने तब डेटिंग शुरू की जब फाह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और दोनों परिवार इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं. प्रेमी जुड़वां भाई फाह से एक साल छोटे हैं और एग्रीकल्चरल मशीनरी सर्विस में काम करते हैं.

कैसा है तीनों का रिश्ता

फाह ने अपने रिश्ते को “स्टेबल और अच्छा” बताया, और कहा कि वे अपने रिश्ते की शुरुआत से ही एक ही बेड शेयर कर रहे हैं, जिसमें वह अक्सर बीच में होती हैं. उसने मीडिया को बताया, जहां तक ​​सेक्सुअल लाइफ की बात है, यह रिश्ते का एक नैचुरल हिस्सा है. हम इसे शेड्यूल नहीं करते, हम बस वही करते हैं जो आसान होता है. उसे उम्मीद है कि उसका बच्चा दोनों भाइयों को “डैड” कहेगा.

