  • Hindi
  • World Hindi
  • Thailand Wife Give Rents Offer For Husband Khun Kwang Hone Krasae Rent Out Cheating Spouse

अफेयर पकड़ा-"मेरा पति रखना है तो हर महीने 85 हजार दो, वरना तलाक नहीं दूंगी", पति किराए पर देने का धमाकेदार ऑफर

प्रेमिका ने इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लिया! उसने कहा, "पैसे की कोई समस्या नहीं है" और यहां तक कि समझौते पर साइन करने को तैयार दिखी. लेकिन पति ने इस "किराया समझौते" को साफ मना कर दिया. वे इस डील के लिए तैयार नहीं हुए.

Published date india.com Published: March 17, 2026 2:59 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

थाईलैंड में एक ऐसी घटना सामने आई है जो सोशल मीडिया और टीवी पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. यह कहानी है एक मजबूत इरादों वाली पत्नी की, जिसने पति के अफेयर को लेकर न सिर्फ सामना किया, बल्कि एक अनोखा और व्यंग्यात्मक प्रस्ताव रखकर सबको हैरान कर दिया. यह पूरी घटना थाईलैंड के मशहूर टॉक शो Hone Krasae में प्रसारित हुई, जहां होस्ट ने इस महिला की कहानी सुनी और दर्शकों को चौंका दिया.महिला का नाम Khun Kwang है, उम्र 31 साल. उन्होंने बताया कि वे अपने पति से कॉलेज के दिनों से रिलेशन में थीं. शादी तब हुई जब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी. अब शादी को करीब 10 साल हो चुके हैं और उनका एक 8 साल का बेटा है. पति एक पुलिस अधिकारी हैं, उम्र लगभग 35 साल. कई सालों तक उनका वैवाहिक जीवन सामान्य और खुशहाल चलता रहा, लेकिन 2025 के मध्य में खुन क्वांग को शक होने लगा कि पति की जिंदगी में कोई और महिला आ गई है.

शक से जांच तक का सफर

एक रात करीब 1 बजे पति घर लौटे और सीधे कहा कि वे परिवार छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने घर, कार और अन्य जिम्मेदारियां पहले ही पत्नी और बच्चे के नाम ट्रांसफर कर दी थीं. शक को पक्का करने के लिए खुन क्वांग ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया. इसके लिए उन्होंने 10,000 baht (लगभग 28,000 भारतीय रुपये) प्रति दिन का खर्च किया. आश्चर्यजनक रूप से, जासूस ने सिर्फ एक दिन में ही सबूत जुटा लिए — पति बैंकॉक के रामखामहेंग इलाके में किसी महिला के घर नियमित रूप से जा रहे थे.खुन क्वांग खुद वहां पहुंचीं. पति तो जा चुके थे, लेकिन बाद में तीनों (पत्नी, पति और प्रेमिका) का आमना-सामना हुआ. प्रेमिका ने खुलकर कबूल किया कि उसे पता था पति शादीशुदा है और बच्चा भी है, फिर भी रिलेशनशिप जारी रखी.

पति किराए पर लेने का ऑफर

यहां से कहानी में ट्विस्ट आया. खुन क्वांग ने तलाक की बजाय एक साहसी और व्यंग्यपूर्ण प्रस्ताव रखा — अगर प्रेमिका उनके पति के साथ रहना चाहती है, तो “पति को किराए पर” लेना होगा. ऑफर था हर महीने 30,000 baht (लगभग 85,000 भारतीय रुपये) का भुगतान. यह रकम दोनों (पति और प्रेमिका) मिलकर दें. खुन क्वांग ने साफ कहा कि वे तलाक नहीं देंगी, क्योंकि उनके पास वैध विवाह प्रमाणपत्र है और वे “मुख्य पत्नी” बनी रहेंगी.

शो में खुन क्वांग ने काफी मजबूत और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में बात की, जैसे “अगर इतना प्यार है तो पैसे देकर रखो, मैं तलाक नहीं दूंगी.” शो में मौजूद वकील ने भी स्पष्ट किया कि ऐसा थाई कानून में वैध नहीं होगी, क्योंकि थाईलैंड में एक पति-एक पत्नी का सिद्धांत है और यह सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ माना जाएगा.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.