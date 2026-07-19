OMG! मजदूरों ने जैसे ही खोदी जमीन, निकल आया 1300 साल पुराना सोने का खजाना

थाईलैंड में मजदूर जब ड्रेनेज बनाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तब उन्हें 1300 साल पुराना सोने का खजाना मिल गया. मिट्टी के बर्तन में सोने-चांदी के आभूषण और भगवान बुद्ध से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं मिली हैं. इस खोज को इतिहास और पुरातत्व की दुनिया की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 19, 2026, 10:09 PM IST
OMG! मजदूरों ने जैसे ही खोदी जमीन, निकल आया 1300 साल पुराना सोने का खजाना
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

थाईलैंड में नाली के लिए शुरू हुई मजदूरों की साधारण खुदाई अचानक एक बड़ी खोज में बदल गई. दरअसल यहां मजदूर एक पुराने मंदिर में पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बना रहे थे. इसी दौरान जमीन के करीब 4 फीट नीचे उन्हें एक मिट्टी का बर्तन मिला. जब उसे खोला गया तो उसके अंदर सोने, चांदी और कांसे की कई कीमती और बेहद पुरानी चीजें रखी थीं. यह देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. बाद में पुरातत्व एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये खजाना करीब 1300 साल पुराना है. ये खोज थाईलैंड के वाट थम्माचाक सेमा राम मंदिर में हुई. यहां भगवान बुद्ध की लेटी हुई एक बहुत पुरानी और मशहूर प्रतिमा मौजूद है. माना जाता है कि यह देश की सबसे पुरानी और सबसे लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है. इसी प्रतिमा के पास खुदाई के दौरान यह खजाना मिला.

मामले में क्या बोले एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिट्टी के बर्तन के अंदर कुल 33 पुरानी चीजें मिली हैं. इनमें सोने की अंगूठियां, चांदी की बालियां, कांसे के आभूषण और पूजा से जुड़ी कई खास चीजें शामिल हैं. इन वस्तुओं की बनावट से पता चलता है कि इन्हें करीब 1300 साल पहले द्वारावती काल में बनाया गया था. खुदाई के दौरान सिर्फ आभूषण ही नहीं मिले. इसके बाद आसपास की जगह की और जांच की गई तो सोने और दूसरी धातुओं की पतली चादरें भी मिलीं. इन पर भगवान बुद्ध की सुंदर आकृतियां बनाई गई थीं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हें धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चढ़ावे के रूप में यहां रखा गया होगा.

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खोज में क्या-क्या चीजें मिलीं

पुरातत्व विभाग का कहना है कि इन धातु की चादरों पर बहुत बारीक कारीगरी की गई है. कुछ पर बैठे हुए बुद्ध की तस्वीर है, जबकि कुछ पर खड़े हुए बुद्ध और उनके साथ दूसरी आकृतियां बनी हुई हैं. इससे उस समय की कला और धार्मिक परंपराओं के बारे में नई जानकारी मिल सकती है. अब इन सभी वस्तुओं को थाईलैंड के फिमाई नेशनल म्यूजियम भेज दिया गया है. वहां एक्सपर्ट्स इनकी सफाई, जांच और सुरक्षित संरक्षण का काम कर रहे हैं. उम्मीद है कि आगे की जांच में इस खजाने से जुड़े और भी कई अहम राज सामने आ सकते हैं.

मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह खोज सिर्फ सोने-चांदी मिलने की कहानी नहीं है. यह करीब 1300 साल पुराने इतिहास, संस्कृति और लोगों की धार्मिक आस्था को समझने का भी एक बड़ा मौका है. ऐसी खोजें बताती हैं कि जमीन के नीचे आज भी इतिहास के कई अनमोल खजाने छिपे हो सकते हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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