The Great Resignation: इस समय पूरे अमेरिका (USA) में The Great Resignation नाम से एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है. लाखों अमेरिकी बिना कोई दूसरी नौकरी (Job) पकड़े अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं. इनमें हर तरह की इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल हैं. दूसरी तरफ भारत है, जहां लाखों बेरोजगार लोग रोज घर से निकलते हैं; ताकि उन्हें एक जॉब मिल जाए. खैर बात The Great Resignation की करें तो यह अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है. अब ऑस्ट्रेलिया में भी इस ट्रेंड के जोर पकड़ने की पूरी आशंका है.

केली नोल्स एक बड़े बैंक में सीनियर लीडरशीप की भूमिका में हैं. उन्हें सैलरी भी लाखों में मिलती है, लेकिन वह भी जल्द ही अपनी इस जॉब से इस्तीफा देना चाहती हैं. वे अपनी इस जॉब को एब्यूजिव रिलेशनशिप (अपमानजनक रिश्ता) मानती हैं. केली नोल्स अकेली नहीं हैं, बल्कि लाखों ऑस्ट्रेलियाई नागरिक उनकी ही तरह सोचते हैं और आने वाले कुछ महीनों में The Great Resignation का हिस्सा बनते हुए अपनी-अपनी नौकरियां छोड़ना चाहते हैं.

अमेरिका की बात करें तो जॉब ओपनिंग्स एंड लेबर टर्नओवर सर्वे के अनुसार सिर्फ अगस्त महीने में ही 43 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थीं. इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सभी शामिल हैं. माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया में 40 फीसद लोग इस साल अपनी कंपनी से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं.

वापस ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं. केली नोल्स पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से बैंक में काम करती हैं. वह कहती हैं जब वह इस्तीफा देंगी तो उनके मैनेजर्स को आश्चर्य होगा, क्योंकि उन्हें जीवनदाता के रूप में देख जाता है. केली एक बच्चे की मां हैं और उन्होंने बताया कि पैंडेमिक के दौरान उन्होंने इतना काम किया, जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था. इस दौरान वह कभी न खत्म होने वाली जूम मीटिंग्स से जूझती रहीं, नए ग्राहकों की समस्याएं सुनीं.

वह कहती हैं, मैंने अपनी जीवन में पहली बार पूरी रात भर बैठकर काम किया. मैं सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 बजे तक काम करती थी. तीन महीने तक मैंने हर हफ्ते 60-70 घंटे काम किया और इसके लिए न तो मुझे पुरस्कृत किया गया न ही मेरे काम को पहचान मिली. केली कहती हैं, सिडनी में पहले लॉकडाउन के बाद मुझे लगने लगा था कि वह बिना किसी एहसान के बहुत से लोगों के लिए काम कर रही है. सबसे ज्यादा दुखद तो लोगों का एक-दूसरे के प्रति व्यवहार था.

केली कहती हैं, ‘हमने अपने पूरे करियर में इस वर्क कल्चर को स्वीकार किया है, लेकिन अब नहीं. मेरे पास कोई दूसरी नौकरी नहीं है, फिर भी मैं नौकरी छोड़ने जा रही हूं. मैं अब अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही हूं, इनमें निवेश कर रही हूं. सच में ऐसा लग रहा है, जैसे में इस बेमेल रिश्ते को छोड़कर बाहर निकल रही हूं. मैं बहुत उत्साहित हूं और बाहर एक खूबसूरत और अच्छी दुनिया है, जिसे अंतत: मैं देख पाऊंगी.’

ग्लोबल रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म गार्टनर के बिहेवियरल साइंटिस्ट एरॉन मैकएवान के अनुसार The Great Resignation ऑस्ट्रेलियाई नियोक्ताओं के लिए बड़ा खतरा है

